Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IHSG Berpeluang Tembus Level 8.000, Cermati Saham ADRO, RAJA & TLKM Hari Ini

IHSG berpeluang melanjutkan penguatan dan menguji level 8.025–8.102 pada hari ini, Kamis (28/8/2025). Saham ADRO, RAJA hingga TLKM direkomendasikan analis.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 07:49
Share
Warga melintasi kantor PT Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Minggu (3/8/2025). JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Warga melintasi kantor PT Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Minggu (3/8/2025). JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • IHSG berpotensi menguat dan menguji level 8.025-8.102, namun perlu diwaspadai adanya koreksi jangka pendek ke rentang 7.815-7.831.
  • MNC Sekuritas merekomendasikan saham ADRO, JPFA, RAJA, dan TLKM dengan strategi buy on weakness dan spec buy.
  • Level support IHSG berada di kisaran 7.800 dan 7.680, sementara level resistansi di rentang 8.008-8.103.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatan dan menguji level 8.025–8.102 pada perdagangan hari ini, Kamis (28/8/2025). Saham ADRO, RAJA hingga TLKM masuk radar rekomendasi analis.

Tim analis MNC Sekuritas mencatat IHSG ditutup menguat tipis 0,03% ke level 7.936 pada perdagangan kemarin, Rabu (27/8/2025), diiringi munculnya volume pembelian. MNC memperkirakan posisi IHSG saat ini berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam.

"Hal tersebut berarti, masih terdapat ruang IHSG menguat menguji 8.025–8.102, namun demikian tetap cermati akan adanya koreksi jangka pendek ke rentang 7.815–7.831," papar Tim Riset MNC Sekuritas, Kamis (28/8/2025).

Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas menilai level support IHSG berada di kisaran 7.800 dan 7.680, sementara level resistansi berada di rentang 8.008–8.103.

Saham-saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas hari ini antara lain ADRO, JPFA, RAJA, dan TLKM.

ADRO - Buy on Weakness

Baca Juga

Saham ADRO menguat 4,03% ke 1,805 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatannya masih tertahan MA20. Selama masih mampu berada di atas 1,735 sebagai stoplossnya, maka posisi ADRO diperkirakan sedang berada di awal wave [i] dari wave C.

  • Buy on Weakness: 1,765-1,800
  • Target Price: 1,885, 1,990
  • Stoploss: below 1,735

JPFA - Buy on Weakness

Saham JPFA menguat 3,74% ke 1,665 disertai dengan munculnya volume pembelian, pergerakannya pun masih mampu berada di atas MA20. Kami perkirakan, posisi JPFA sedang berada pada bagian awal dari wave (iii) dari wave [iii].

  • Buy on Weakness: 1,615-1,645
  • Target Price: 1,725, 1,825
  • Stoploss: below 1,600

RAJA - Spec Buy

Saham RAJA terkoreksi 2,85% ke 2,730 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Selama RAJA masih mampu berada di atas 2,660 sebagai stoplossnya, maka posisi RAJA saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave [iii] dari wave C dari wave (Y).

  • Spec Buy: 2,700-2,730
  • Target Price: 3,000, 3,400
  • Stoploss: below 2,660

TLKM - Buy on Weakness

Saham TLKM terkoreksi 2,76% ke 3,170 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Kami perkirakan, posisi TLKM saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c].

  • Buy on Weakness: 2,950-3,070
  • Target Price: 3,300, 3,520
  • Stoploss: below 2,820

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Di Balik Manuver Grup Astra (ASII) Akuisisi Saham MMLP dan Gencar Ekspansi Sektor Pergudangan
Premium
22 menit yang lalu

Di Balik Manuver Grup Astra (ASII) Akuisisi Saham MMLP dan Gencar Ekspansi Sektor Pergudangan

Acset Indonusa (ACST) Posts Losses While Astra (ASII) Moves Ahead with Acquisition Plans
Premium
56 menit yang lalu

Acset Indonusa (ACST) Posts Losses While Astra (ASII) Moves Ahead with Acquisition Plans

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IHSG Dibuka Menguat Dekati Level 8.000, Didorong Laju Saham ASII, DSSA & TLKM

IHSG Dibuka Menguat Dekati Level 8.000, Didorong Laju Saham ASII, DSSA & TLKM

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Entitas Lippo Borong 747,7 Juta Saham NOBU Rp560 Miliar, Kuasai 20,87% Saham

Entitas Lippo Borong 747,7 Juta Saham NOBU Rp560 Miliar, Kuasai 20,87% Saham

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Acset Indonusa (ACST) Posts Losses While Astra (ASII) Moves Ahead with Acquisition Plans

Acset Indonusa (ACST) Posts Losses While Astra (ASII) Moves Ahead with Acquisition Plans

IHSG Diperkirakan Bergerak Terbatas, Cermati Saham HRUM, BRPT hingga ANTM

IHSG Diperkirakan Bergerak Terbatas, Cermati Saham HRUM, BRPT hingga ANTM

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya
Emas
59 detik yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp16.351 per Dolar AS Jelang Demo Buruh 28 Agustus
Kurs
1 menit yang lalu

Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp16.351 per Dolar AS Jelang Demo Buruh 28 Agustus

IHSG Dibuka Menguat Dekati Level 8.000, Didorong Laju Saham ASII, DSSA & TLKM
Bursa & Saham
6 menit yang lalu

IHSG Dibuka Menguat Dekati Level 8.000, Didorong Laju Saham ASII, DSSA & TLKM

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025
Kurs
15 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Entitas Lippo Borong 747,7 Juta Saham NOBU Rp560 Miliar, Kuasai 20,87% Saham
Korporasi
17 menit yang lalu

Entitas Lippo Borong 747,7 Juta Saham NOBU Rp560 Miliar, Kuasai 20,87% Saham

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

4

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

BGN Distribusikan MBG ke 20,5 Juta Warga Lewat 5.885 SPPG
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

4

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025