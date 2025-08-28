IHSG Berpeluang Tembus Level 8.000, Cermati Saham ADRO, RAJA & TLKM Hari Ini

IHSG berpeluang melanjutkan penguatan dan menguji level 8.025–8.102 pada hari ini, Kamis (28/8/2025). Saham ADRO, RAJA hingga TLKM direkomendasikan analis.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatan dan menguji level 8.025–8.102 pada perdagangan hari ini, Kamis (28/8/2025). Saham ADRO, RAJA hingga TLKM masuk radar rekomendasi analis.

Tim analis MNC Sekuritas mencatat IHSG ditutup menguat tipis 0,03% ke level 7.936 pada perdagangan kemarin, Rabu (27/8/2025), diiringi munculnya volume pembelian. MNC memperkirakan posisi IHSG saat ini berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam.

"Hal tersebut berarti, masih terdapat ruang IHSG menguat menguji 8.025–8.102, namun demikian tetap cermati akan adanya koreksi jangka pendek ke rentang 7.815–7.831," papar Tim Riset MNC Sekuritas, Kamis (28/8/2025).

Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas menilai level support IHSG berada di kisaran 7.800 dan 7.680, sementara level resistansi berada di rentang 8.008–8.103.

Saham-saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas hari ini antara lain ADRO, JPFA, RAJA, dan TLKM.

ADRO - Buy on Weakness

Saham ADRO menguat 4,03% ke 1,805 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatannya masih tertahan MA20. Selama masih mampu berada di atas 1,735 sebagai stoplossnya, maka posisi ADRO diperkirakan sedang berada di awal wave [i] dari wave C.

Buy on Weakness: 1,765-1,800

Target Price: 1,885, 1,990

Stoploss: below 1,735

JPFA - Buy on Weakness

Saham JPFA menguat 3,74% ke 1,665 disertai dengan munculnya volume pembelian, pergerakannya pun masih mampu berada di atas MA20. Kami perkirakan, posisi JPFA sedang berada pada bagian awal dari wave (iii) dari wave [iii].

Buy on Weakness: 1,615-1,645

Target Price: 1,725, 1,825

Stoploss: below 1,600

RAJA - Spec Buy

Saham RAJA terkoreksi 2,85% ke 2,730 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Selama RAJA masih mampu berada di atas 2,660 sebagai stoplossnya, maka posisi RAJA saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave [iii] dari wave C dari wave (Y).

Spec Buy: 2,700-2,730

Target Price: 3,000, 3,400

Stoploss: below 2,660

TLKM - Buy on Weakness

Saham TLKM terkoreksi 2,76% ke 3,170 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Kami perkirakan, posisi TLKM saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c].

Buy on Weakness: 2,950-3,070

Target Price: 3,300, 3,520

Stoploss: below 2,820

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.