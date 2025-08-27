Bisnis Indonesia Premium
Konstituen Indeks MSCI, Saham DSSA dan ADRO Dorong IHSG Dibuka Menghijau

IHSG menguat 0,09% ke 7.913,11 berkat saham DSSA, ADRO, dan BREN saat rebalancing MSCI. Investor disarankan cermati saham GOTO, PNLF, dan lainnya.
Ana Noviani, Dionisio Damara Tonce
Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 09:13
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA —Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat pada hari ini, Rabu (27/8/2025), bertepatan dengan berlaku efektif rebalancing indeks MSCI. Penguatan IHSG didorong oleh saham DSSA, ADRO, hingga BREN.

Berdasarkan data RTI Business, IHSG menguat 7,36 poin atau 0,09% ke posisi 7.913,11 pada awal perdagangan hari ini. IHSG bergerak di rentang 7.912,3 hingga 7.926,08.

IHSG rebound setelah ditutup melemah 0,27% ke posisi 7.905,75 pada perdagangan Selasa (26/8/2025). Di level itu, indeks komposit sudah menguat 11,66% sepanjang tahun berjalan 2025.

Pada hari ini, penguatan IHSG didorong oleh apresiasi harga saham emiten-emiten yang masuk ke dalam indeks MSCI. Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) menguat 2,76% ke level Rp93.075 per saham dan saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) naik 2,31% ke level Rp1.775.

Di sisi lain, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) terpantau melemah 3,82% ke posisi Rp1.635, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) terkoreksi 2,06% ke level Rp7.125, PT Petrosea Tbk. (PTRO) melemah 1% ke level Rp3.970 per saham.

Di sisi lain, saham big caps terpantau bergerak variatif. Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) melemah 0,3% ke level Rp8.225,
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) turun 0,96% ke level Rp4.130, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) terkoreksi 1,02% ke posisi Rp4.850.

Saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) juga melemah 1,23% ke level Rp3.220. Di sisi lain, saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) menguat 2,17% ke level Rp8.250 dan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menguat 2,54% ke level Rp9.100 per saham.

Fanny Suherman, Head of Retail Research BNI Sekuritas, memperkirakan IHSG berpotensi rebound hari ini setelah rebalancing MSCI kemarin. IHSG diestimasi bergerak dengan rentang support 7.850-7.880 dan resistance 7.940-7.980.

Pada hari ini, BNI Sekuritas menyarankan investor untuk mencermati saham GOTO, PNLF, MBMA, AMMN, BKSL, dan GZCO sebagai ide trading.

IDX COMPOSITE INDEX - TradingView

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan memperkirakan IHSG masih melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini. Menurutnya, pemicu datang dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali mengancam penerapan tarif impor 200% jika China menahan ekspor mineral tanah jarang.

“Trump juga mengancam akan memberlakukan tarif terhadap negara-negara yang tidak menghapus pajak digital dan peraturan terkait,” ujarnya melalui riset harian.

Selain itu, investor turut mencermati perkembangan hubungan dagang Amerika Serikat dengan Korea Selatan. Kedua negara telah menyepakati pemberlakuan tarif impor 15% atas produk ekspor Korsel, yang memicu kekhawatiran pasar regional.

Dari sisi sentimen global, Valdy menuturkan bahwa pelaku pasar menantikan rilis data keyakinan konsumen Jerman (GfK Consumer Confidence) untuk September 2025 yang diperkirakan stabil di level -21,5. Di sisi lain, data cadangan minyak mentah AS juga akan menjadi perhatian setelah pekan sebelumnya turun 6,01 juta barel.

Di tengah dinamika pasar, sejumlah saham direkomendasikan untuk dicermati. Phintraco memiliki PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) sebagai top picks hari ini.

Sementara itu, Tim Riset MNC Sekuritas memperkirakan posisi IHSG saat ini berada pada bagian wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam. Level support indeks diproyeksikan di 7.800 dan 7.680, sementara resistance di 8.008 dan 8.103.

“Berarti masih terdapat ruang IHSG menguat menguji 8.025-8.102, tetapi tetap cermati akan adanya koreksi jangka pendek ke rentang 7.815-7.831,” tulis MNC Sekuritas.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Ana Noviani & Dionisio Damara Tonce
Editor : Ana Noviani

