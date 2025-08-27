Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rotasi Dana Investor Asing Poles Saham Lapis Dua Jadi Primadona Baru

Dana asing beralih ke saham lapis dua, memicu penguatan 77,28% YtD, sedangkan saham utama hanya naik 4,46% YtD.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 17:47
Share
Warga melintasi kantor PT Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Minggu (3/8/2025). JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Warga melintasi kantor PT Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Minggu (3/8/2025). JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Menguatnya kinerja saham di Papan Pengembangan atau papan lapis kedua tidak terlepas dari rotasi arus modal asing dari saham-saham di Papan Utama sepanjang tahun berjalan 2025.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (26/8/2025), kinerja Papan Pengembangan mencatatkan penguatan 77,28% year-to-date (YtD). Sebaliknya, kinerja Papan Utama justru hanya mampu menguat 4,46% YtD.

Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menilai, lesunya kinerja saham-saham di Papan Utama terutama dipicu oleh derasnya arus keluar dana asing. Pada perdagangan kemarin, misalnya, dana asing mencatatkan net sell sebesar Rp49,33 triliun sepanjang tahun berjalan 2025.

Hal itu yang kemudian membuat likuiditas di saham-saham berkapitalisasi jumbo menjadi kering. Di satu sisi, valuasi saham di Papan Utama yang tinggi juga mendorong investor menjadi lebih berhati-hati untuk berinvestasi di saham tersebut.

“Situasi ini pada akhirnya mendorong rotasi investor ke saham-saham second liner yang dinilai lebih prospektif untuk memberikan pertumbuhan cepat dan keuntungan jangka pendek-menengah,” katanya kepada Bisnis, Rabu (27/8/2025).

Baca Juga : IHSG Ditutup Menguat, Saham Prajogo BREN, BRPT & CDIA Dorong Laju Indeks

Sementara itu, saham-saham di Papan Pengembangan dinilai memiliki daya tarik tersendiri. Ekky menilai, kapitalisasi pasar yang relatif kecil mendorong pergerakkan harga yang lebih dinamis di Papan Pengembangan.

Selain itu, lonjakan kinerja saham juga dimotori oleh emiten-emiten berbasis komoditas, yang mendapatkan dukungan dari harga komoditas global. Terlebih, rencana pemerintah untuk beralih ke penggunaan EBT juga mendorong pertumbuhan bagi emiten dengan narasi energi terbarukan, hilirisasi, hingga teknologi.

“Namun, tren euforia biasanya tidak bisa bertahan selamanya. Kembalinya dana asing ke big caps berpotensi menggeser kembali minat domestik dari papan pengembangan menuju papan utama,” kata Ekky.

Senada, analis Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi menerangkan salah satu alasan penguatan kinerja Papan Pengembangan adalah kenaikan harga komoditas yang mendorong pertumbuhan kinerja keuangan di emiten-emiten yang memiliki korelasi dengan komoditas tersebut, seperti CPO atau emas.

Sebut saja emiten tambang emas PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) yang mencatatkan kenaikan harga saham hingga 186,29% YtD. Kenaikan harga saham ARCI sejalan dengan kinerja fundamentalnya, yang mampu berbalik untung pada paruh pertama 2025.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Rabu, 27 Agustus Ditutup Turun

Begitu juga dengan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) yang membukukan laba bersih sebesar Rp825,38 miliar sepanjang periode Januari-Juni 2025. Perolehan laba bersih emiten sawit tersebut melesat 94,97% dari periode sama tahun lalu yang meraih Rp423,33 miliar.

“Kami berpandangan penguatan emiten yang didorong pada optimalisasi capex untuk ekspansi dan juga peningkatan permintaan komoditas akan memberikan dampak pada penguatan harga saham yang berkelanjutan,” kata Audi.

Meskipun begitu, Audi menilai potensi pelemahan kinerja saham lapis kedua masih terbuka. Hal itu mungkin terjadi jika pemerintah terlambat dalam melakukan pelonggaran kebijakan moneter hingga terjadinya ketidakstabilan ekonomi makro dalam negeri, seperti perlambatan pertumbuhan PDB dan fluktuasi rupiah.

Di tengah kondisi ini, Audi merekomendasikan saham WIFI dengan target harga Rp3.500 per saham, PANI dengan target harga Rp17.000, dan ARCI dengan target harga Rp820. Ketiga saham itu direkomendasikan trading buy oleh Audi.

Sementara itu, Ekky merekomendasikan saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dengan target harga Rp3.500–Rp3.600, PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) yang diprediksi mampu menembus Rp500, dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang diprediksi memiliki prospek jangka panjang di level Rp1.800–Rp2.000.

“Dari sektor properti, CTRA, BSDE, dan SMRA bisa jadi pilihan melihat momentum positif sektor properti pascapenurunan suku bunga,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040
Premium
47 menit yang lalu

From Fossil to Fission: Indonesia Eyes Nuclear Future, Targets 7 GW by 2040

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA
Premium
1 jam yang lalu

Tekanan Jangka Pendek Tak Goyahkan Prospek Emiten Unggas CPIN & JPFA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Masuk Indeks MSCI dan FTSE, Begini Potret Tren Kinerja DSSA sejak 2020

Masuk Indeks MSCI dan FTSE, Begini Potret Tren Kinerja DSSA sejak 2020

Menanti Aliran Deras Dana Asing Usai CUAN, DSSA Cs Masuk Indeks MSCI

Menanti Aliran Deras Dana Asing Usai CUAN, DSSA Cs Masuk Indeks MSCI

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula

Sambut Empat Dekade, Bisnis Indonesia dan IDX Gelar Premium Market Talks untuk Investor Pemula

Membandingkan Kupon Patriot Bond Milik Danantara, SUN, SBN Ritel, dan Obligasi Korporasi

Membandingkan Kupon Patriot Bond Milik Danantara, SUN, SBN Ritel, dan Obligasi Korporasi

MIKA, HEAL, Face Pressure from BPJS Kesehatan Premiums Hike

MIKA, HEAL, Face Pressure from BPJS Kesehatan Premiums Hike

Indeks Bisnis-27 Ditutup ke Zona Merah, BBCA, ANTM, hingga UNTR Tetap Cuan

Indeks Bisnis-27 Ditutup ke Zona Merah, BBCA, ANTM, hingga UNTR Tetap Cuan

Indeks Bisnis-27 Dibuka Turun, Saham DSNG hingga BBRI, BMRI Lesu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Turun, Saham DSNG hingga BBRI, BMRI Lesu

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rotasi Dana Investor Asing Poles Saham Lapis Dua Jadi Primadona Baru
Bursa & Saham
29 menit yang lalu

Rotasi Dana Investor Asing Poles Saham Lapis Dua Jadi Primadona Baru

Di Balik Lonjakan Saham MIRA 675% & Isu Akuisisi
Rekomendasi
46 menit yang lalu

Di Balik Lonjakan Saham MIRA 675% & Isu Akuisisi

Was-Was Dirut Summarecon (SMRA) Soal Pinjol, Hambat Akses Masyarakat Beli Rumah
Korporasi
1 jam yang lalu

Was-Was Dirut Summarecon (SMRA) Soal Pinjol, Hambat Akses Masyarakat Beli Rumah

Indeks Bisnis-27 Ditutup ke Zona Merah, BBCA, ANTM, hingga UNTR Tetap Cuan
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Indeks Bisnis-27 Ditutup ke Zona Merah, BBCA, ANTM, hingga UNTR Tetap Cuan

Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2025 Resmi Dibuka
Korporasi
1 jam yang lalu

Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2025 Resmi Dibuka

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

3

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

4

Aliran Deras Dana Asing ke Pasar Saham RI Setelah Pengumuman Rebalancing Indeks MSCI dan FTSE

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

Kata Pengusaha Prajogo Pangestu hingga Franky Widjaja soal Patriot Bond

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

BEI dan Mandiri Sekuritas: Saatnya Investor Muda Bangun Portofolio Impian

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Bos Astra Djony Bunarto Ungkap Kisi-Kisi Strategi ASII Pacu Kinerja

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aksi Mahasiswa Memanas, Atribut Dibakar di Depan DPRD NTB
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 27 Agustus 2025 Naik Tembus Rp2 Juta

3

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

4

Aliran Deras Dana Asing ke Pasar Saham RI Setelah Pengumuman Rebalancing Indeks MSCI dan FTSE

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025