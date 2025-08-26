Pefindo Sebut Patriot Bond Danantara Bakal Disematkan Peringkat

Danantara Indonesia akan menerbitkan Patriot Bond senilai US$3,1 miliar, yang akan diperingkat oleh Pefindo sesuai regulasi OJK, mendukung ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penerbitan Patriot Bond oleh Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dipastikan akan melalui proses pemeringkatan sesuai dengan regulasi yang berlaku di pasar modal.

Kepala Ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan setiap instrumen utang, termasuk Patriot Bond, tidak terlepas dari kewajiban pemeringkatan berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk yang terkait Patriot Bond, sesuai dengan regulasi OJK, instrumen tersebut akan diperingkat,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (26/8/2025).

Namun, dia menyatakan bahwa Pefindo belum bisa memberikan informasi lebih lanjut perihal informasi lainnya yang berkaitan dengan pemeringkatan surat utang Danantara itu.

Seperti diketahui, Danantara Indonesia menyiapkan penerbitan Patriot Bond sebagai strategi pendanaan jangka panjang dalam mendukung perekonomian nasional.

Melalui instrumen ini, negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki akses terhadap instrumen investasi yang aman sekaligus bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan bahwa setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang, serta memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan nasional.

“Skema ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk berkontribusi pada agenda pembangunan lintas generasi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Pandu dalam keterangan resmi.

Sementara itu, laporan Bloomberg menyebutkan Danantara akan menggalang dana dari penerbitan Patriot Bond senilai US$3,1 miliar atau sekitar Rp50 triliun lewat penerbitan dua seri obligasi bertenor 5 dan 7 tahun dengan kupon 2%.

Sebagai perbandingan, obligasi negara dalam seri SR SR023 ditawarkan dengan kupon 5,8% untuk tenor tiga tahun dan 5,95% untuk tenor lima tahun. Sementara itu, BI menetapkan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,25% per Agustus 2025.