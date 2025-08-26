PREMIUM WRAP-UP: Momentum Emiten Hermanto Tanoko, DSSA dan Danantara

Emiten CLEO, DSSA, dan Danantara mencuri perhatian dengan masuk indeks bergengsi dan rencana penerbitan Patriot Bond senilai Rp50 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Selain sejumlah berita menarik, tiga artikel laman Bisnis Indonesia Premium ini patut dicermati mulai dari emiten CLEO milik Hermanto Tanoko yang masuk dua indeks sekaligus; DSSA, emiten Sinar Mas yang kedatangan investor baru; dan Danantara yang akan menerbitkan Patriot Bond.

PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) mencuri perhatian lantaran masuk dalam dua indeks bergengsi yakni FTSE Global Equity Series dan MSCI Indonesia Small Cap. CLEO saat ini sedang ekspansif memperluas jaringan produksi dan distribusi.

Artikel ini mengulas perihal ekspansi bisnis dan potensi saham CLEO ke depan. Untuk lebih detail, Anda bisa mengunjungi tautan berikut;

Momentum Hermanto Tanoko Perkuat Posisi Konglomerasi Usai Bawa Saham CLEO Terindeks FTSE dan MSCI



Masih seputar rebalancing, saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) juga menarik untuk dicermati. DSSA juga masuk dalam kedua indeks bergengsi dan menarik aliran dana investor global. Pembahasan seputar DSSA itu ada pada tautan di bawah ini.

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Selanjutnya, ada rencana Danantara yang akan menerbitkan Patriot Bond dengan menyasar investor dari kalangan pengusaha. Artikel ini akan mengulas perbandingan kupon Patriot Bond, SUN, SBN ritel, dan obligasi korporasi.

Seperti diketahui, Danantara akan menggalang dana Rp50 triliun atau sekitar US$3,1 miliar melalui Patriot Bond. Menurut Bloomberg, kupon yang ditawarkan sebesar 2% untuk seri bertenor dua tahun dan lima tahun. Lengkapnya, Anda bisa membaca pada tautan berikut:

Membandingkan Kupon Patriot Bond Milik Danantara, SUN, SBN Ritel, dan Obligasi Korporasi

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.