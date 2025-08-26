Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PREMIUM WRAP-UP: Momentum Emiten Hermanto Tanoko, DSSA dan Danantara

Emiten CLEO, DSSA, dan Danantara mencuri perhatian dengan masuk indeks bergengsi dan rencana penerbitan Patriot Bond senilai Rp50 triliun.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 20:00
Share
Direktur Utama PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) Melisa Patricia (tengah) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RUPSLB, Senin (26/5/2025)./istimewa
Direktur Utama PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) Melisa Patricia (tengah) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RUPSLB, Senin (26/5/2025)./istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -- Selain sejumlah berita menarik, tiga artikel laman Bisnis Indonesia Premium ini patut dicermati mulai dari  emiten CLEO milik Hermanto Tanoko yang masuk dua indeks sekaligus; DSSA, emiten Sinar Mas yang kedatangan investor baru; dan Danantara yang akan menerbitkan Patriot Bond. 

PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) mencuri perhatian lantaran masuk dalam dua indeks bergengsi yakni FTSE Global Equity Series dan MSCI Indonesia Small Cap. CLEO saat ini sedang ekspansif memperluas jaringan produksi dan distribusi.

Artikel ini mengulas perihal ekspansi bisnis dan potensi saham CLEO ke depan. Untuk lebih detail, Anda bisa mengunjungi tautan berikut;

Momentum Hermanto Tanoko Perkuat Posisi Konglomerasi Usai Bawa Saham CLEO Terindeks FTSE dan MSCI

PREMIUM WRAP-UP: Momentum Emiten Hermanto Tanoko, DSSA dan Danantara


Masih seputar rebalancing, saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) juga menarik untuk dicermati. DSSA juga masuk dalam kedua indeks bergengsi dan menarik aliran dana investor global. Pembahasan seputar DSSA itu ada pada tautan di bawah ini. 

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Selanjutnya, ada rencana Danantara yang akan menerbitkan Patriot Bond dengan menyasar investor dari kalangan pengusaha. Artikel ini akan mengulas perbandingan kupon Patriot Bond, SUN, SBN ritel, dan obligasi korporasi. 

Seperti diketahui, Danantara akan menggalang dana Rp50 triliun atau sekitar US$3,1 miliar melalui Patriot Bond. Menurut Bloomberg, kupon yang ditawarkan sebesar 2% untuk seri bertenor dua tahun dan lima tahun. Lengkapnya, Anda bisa membaca pada tautan berikut:

Membandingkan Kupon Patriot Bond Milik Danantara, SUN, SBN Ritel, dan Obligasi Korporasi

-------------------- 

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Thomas Mola
Editor : Thomas Mola

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium
13 menit yang lalu

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini
Premium
27 menit yang lalu

Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Momentum Hermanto Tanoko Perkuat Posisi Konglomerasi Usai Bawa Saham CLEO Terindeks FTSE dan MSCI

Momentum Hermanto Tanoko Perkuat Posisi Konglomerasi Usai Bawa Saham CLEO Terindeks FTSE dan MSCI

Ekspansi Moncer, CLEO Hermanto Tanoko Tembus Indeks Global FTSE & MSCI

Ekspansi Moncer, CLEO Hermanto Tanoko Tembus Indeks Global FTSE & MSCI

Saham Emiten Afiliasi Hermanto Tanoko (AVIA) Masuk Indeks FTSE Russell

Saham Emiten Afiliasi Hermanto Tanoko (AVIA) Masuk Indeks FTSE Russell

Daftar Lengkap Hasil Rebalancing Indeks FTSE, Saham DSSA, CLEO, ULTJ Masuk

Daftar Lengkap Hasil Rebalancing Indeks FTSE, Saham DSSA, CLEO, ULTJ Masuk

Bos Sariguna (CLEO) Jelaskan Penyebab Laba Bersih Semester I/2025 Susut

Bos Sariguna (CLEO) Jelaskan Penyebab Laba Bersih Semester I/2025 Susut

Adu Cuan Emiten Tanoko AVIA, CLEO, MERI kala Crazy Rich Surabaya Semarakkan Aksi IPO

Adu Cuan Emiten Tanoko AVIA, CLEO, MERI kala Crazy Rich Surabaya Semarakkan Aksi IPO

Patriot Bond Danantara Butuh 'Pemanis' agar Pengusaha Tertarik Investasi Bunga 2%

Patriot Bond Danantara Butuh 'Pemanis' agar Pengusaha Tertarik Investasi Bunga 2%

Pefindo Sebut Patriot Bond Danantara Bakal Disematkan Peringkat

Pefindo Sebut Patriot Bond Danantara Bakal Disematkan Peringkat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Aliran Deras Dana Asing ke Pasar Saham RI Setelah Pengumuman Rebalancing Indeks MSCI dan FTSE
Bursa & Saham
29 menit yang lalu

Aliran Deras Dana Asing ke Pasar Saham RI Setelah Pengumuman Rebalancing Indeks MSCI dan FTSE

Patriot Bond Danantara Butuh 'Pemanis' agar Pengusaha Tertarik Investasi Bunga 2%
Obligasi & Reksadana
40 menit yang lalu

Patriot Bond Danantara Butuh 'Pemanis' agar Pengusaha Tertarik Investasi Bunga 2%

PREMIUM WRAP-UP: Momentum Emiten Hermanto Tanoko, DSSA dan Danantara
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

PREMIUM WRAP-UP: Momentum Emiten Hermanto Tanoko, DSSA dan Danantara

Pefindo Sebut Patriot Bond Danantara Bakal Disematkan Peringkat
Obligasi & Reksadana
1 jam yang lalu

Pefindo Sebut Patriot Bond Danantara Bakal Disematkan Peringkat

Intip Rekomendasi Saham Emiten Sawit Usai WTO Dukung RI
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Intip Rekomendasi Saham Emiten Sawit Usai WTO Dukung RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa 26 Agustus 2025

4

Melonjak 2.280% Sejak IPO, Bursa Suspensi Saham Indokripto Koin Semesta (COIN)

5

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Tentara Prancis Tunjukkan Aksi di Latihan Gabungan Super Garuda Shield
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa 26 Agustus 2025

4

Melonjak 2.280% Sejak IPO, Bursa Suspensi Saham Indokripto Koin Semesta (COIN)

5

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)