Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Saham ARTO, HRUM & WIFI saat IHSG Diramal Tembus 8.000 Hari Ini

IHSG diprediksi lanjut menguat dan menembus leval 8.000 pada hari ini, Selasa (26/8/2025). MNC Sekuritas rekomendasikan saham ARTO, HRUM hingga WIFI.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 07:38
Share
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Layar menampilkan grafik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • IHSG diproyeksi menguat menuju level 8.025-8.102 dengan potensi koreksi jangka pendek ke rentang 7.815-7.831.
  • MNC Sekuritas merekomendasikan saham ARTO, BBYB, HRUM, dan WIFI dengan strategi buy on weakness.
  • Level support IHSG diperkirakan di kisaran 7.800-7.680 dan resistansi di rentang 8.008-8.103.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi lanjut menguat menuju level 8.025-8.102 pada perdagangan hari ini, Selasa (26/8/2025). Saham ARTO, HRUM hingga WIFI direkomendasikan analis pagi ini.

Tim analis MNC Sekuritas mengatakan IHSG ditutup menguat 0,87% ke level 7.926 pada perdagangan kemarin, Senin (25/8/2025), yang masih disertai dengan munculnya volume pembelian. MNC memperkirakan, posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam.

"Hal tersebut berarti, masih terdapat ruang IHSG menguat menguji 8.025-8.102, namun demikian tetap cermati akan adanya koreksi jangka pendek ke rentang 7.815-7.831, papar Tim Riset MNC Sekuritas, Selasa (26/8/2025).

Adapun, pada perdagangan hari ini, MNC Sekuritas menyebut level support IHSG akan berada di kisaran 7.800, 7.680, sedangkan level resistansi berada pada rentang 8.008, 8.103.

Saham-saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas pada perdagangan hari ini adalah ARTO, BBYB, HRUM dan WIFI.

ARTO - Buy on Weakness

Baca Juga

Saham ARTO menguat 3,62% ke 2,290 disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami perkirakan, posisi ARTO saat ini sedang berada pada bagian dari wave dari wave (v) dari wave [iii].

  • Buy on Weakness: 2,190-2,250
  • Target Price: 2,370, 2,540
  • Stoploss: below 2,100

BBYB - Buy on Weakness

Saham BBYB menguat 9,36% ke 374 disertai dengan munculnya volume pembelian. Saat ini, posisi BBYB diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 3.

  • Buy on Weakness: 340-366
  • Target Price: 402, 424
  • Stoploss: below 314

HRUM - Buy on Weakness

Saham HRUM terkoreksi 0,58% ke 855 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Kami perkirakan, posisi HRUM saat ini sedang berada pada bagian dari wave b dari wave (y).

  • Buy on Weakness: 820-845
  • Target Price: 900, 945
  • Stoploss: below 805

WIFI - Buy on Weakness

Saham WIFI menguat 2,19% ke 2,800 disertai dengan munculnya volume pembelian. Posisi WIFI saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave C dari wave (B).

  • Buy on Weakness: 2,740-2,790
  • Target Price: 3,010, 3,110
  • Stoploss: below 2,660

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG
Premium
43 menit yang lalu

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG

Kontraksi Penjualan Sampoerna, Gudang Garam, hingga Djarum saat Produksi Nasional Tertekan Rokok Ilegal
Premium
2 jam yang lalu

Kontraksi Penjualan Sampoerna, Gudang Garam, hingga Djarum saat Produksi Nasional Tertekan Rokok Ilegal

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IHSG Berpotensi Lanjut Menguat Hari Ini, Cermati Saham BREN, RATU hingga SCMA

IHSG Berpotensi Lanjut Menguat Hari Ini, Cermati Saham BREN, RATU hingga SCMA

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

Michael Widjaja Borong 3,29 Juta Saham Bumi Serpong Damai (BSDE)

Michael Widjaja Borong 3,29 Juta Saham Bumi Serpong Damai (BSDE)

Menanti Tuah Kode Domisili dan Suku Bunga The Fed Gairahkan Pasar Saham RI

Menanti Tuah Kode Domisili dan Suku Bunga The Fed Gairahkan Pasar Saham RI

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges

Danantara SOEs Mixed Performance: ADHI, PTPP, WIKA, WSKT Face Challenges

Aliran Dana Asing Guyur IHSG, Waspada Risiko Sell on News di September

Aliran Dana Asing Guyur IHSG, Waspada Risiko Sell on News di September

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Berpotensi Lanjut Menguat Hari Ini, Cermati Saham BREN, RATU hingga SCMA
Rekomendasi
13 menit yang lalu

IHSG Berpotensi Lanjut Menguat Hari Ini, Cermati Saham BREN, RATU hingga SCMA

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik
Rekomendasi
16 menit yang lalu

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Melonjak 2.280% Sejak IPO, Bursa Suspensi Saham Indokripto Koin Semesta (COIN)
Bursa & Saham
30 menit yang lalu

Melonjak 2.280% Sejak IPO, Bursa Suspensi Saham Indokripto Koin Semesta (COIN)

Melirik Saham Penghuni Baru Micro Caps Indeks FTSE
Bursa & Saham
36 menit yang lalu

Melirik Saham Penghuni Baru Micro Caps Indeks FTSE

Michael Widjaja Borong 3,29 Juta Saham Bumi Serpong Damai (BSDE)
Korporasi
52 menit yang lalu

Michael Widjaja Borong 3,29 Juta Saham Bumi Serpong Damai (BSDE)

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

5

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

Pemegang MTN Entitas Waskita (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Pemegang MTN Entitas Waskita (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

5

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)