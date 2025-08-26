Rekomendasi Saham ARTO, HRUM & WIFI saat IHSG Diramal Tembus 8.000 Hari Ini

IHSG diprediksi lanjut menguat dan menembus leval 8.000 pada hari ini, Selasa (26/8/2025). MNC Sekuritas rekomendasikan saham ARTO, HRUM hingga WIFI.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi lanjut menguat menuju level 8.025-8.102 pada perdagangan hari ini, Selasa (26/8/2025). Saham ARTO, HRUM hingga WIFI direkomendasikan analis pagi ini.

Tim analis MNC Sekuritas mengatakan IHSG ditutup menguat 0,87% ke level 7.926 pada perdagangan kemarin, Senin (25/8/2025), yang masih disertai dengan munculnya volume pembelian. MNC memperkirakan, posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam.

"Hal tersebut berarti, masih terdapat ruang IHSG menguat menguji 8.025-8.102, namun demikian tetap cermati akan adanya koreksi jangka pendek ke rentang 7.815-7.831, papar Tim Riset MNC Sekuritas, Selasa (26/8/2025).

Adapun, pada perdagangan hari ini, MNC Sekuritas menyebut level support IHSG akan berada di kisaran 7.800, 7.680, sedangkan level resistansi berada pada rentang 8.008, 8.103.

Saham-saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas pada perdagangan hari ini adalah ARTO, BBYB, HRUM dan WIFI.

ARTO - Buy on Weakness

Saham ARTO menguat 3,62% ke 2,290 disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami perkirakan, posisi ARTO saat ini sedang berada pada bagian dari wave dari wave (v) dari wave [iii].

Buy on Weakness: 2,190-2,250

Target Price: 2,370, 2,540

Stoploss: below 2,100

BBYB - Buy on Weakness

Saham BBYB menguat 9,36% ke 374 disertai dengan munculnya volume pembelian. Saat ini, posisi BBYB diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 3.

Buy on Weakness: 340-366

Target Price: 402, 424

Stoploss: below 314

HRUM - Buy on Weakness

Saham HRUM terkoreksi 0,58% ke 855 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Kami perkirakan, posisi HRUM saat ini sedang berada pada bagian dari wave b dari wave (y).

Buy on Weakness: 820-845

Target Price: 900, 945

Stoploss: below 805

WIFI - Buy on Weakness

Saham WIFI menguat 2,19% ke 2,800 disertai dengan munculnya volume pembelian. Posisi WIFI saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave C dari wave (B).

Buy on Weakness: 2,740-2,790

Target Price: 3,010, 3,110

Stoploss: below 2,660

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.