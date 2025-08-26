Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bursa Asia Melemah Ikuti Dolar AS usai Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook

Bursa Asia melemah setelah Trump pecat Gubernur The Fed Lisa Cook, memicu kekhawatiran independensi bank sentral dan mengguncang pasar global.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 12:03
Share
Papan informasi saham Stock Exchange of Thailand (SET) yang ditampilkan di bangkok, Thailand pada Senin (26/10/2020). / Bloomberg-Taylor Weidman
Papan informasi saham Stock Exchange of Thailand (SET) yang ditampilkan di bangkok, Thailand pada Senin (26/10/2020). / Bloomberg-Taylor Weidman
Ringkasan Berita
  • Bursa Asia melemah mengikuti pelemahan dolar AS dan obligasi setelah Presiden Trump memecat Gubernur The Fed Lisa Cook, yang mengguncang pasar keuangan global.
  • Pencopotan Lisa Cook meningkatkan ketidakpastian kebijakan moneter AS dan memicu keraguan atas independensi The Fed, sementara emas mencapai level tertinggi dalam dua pekan.
  • Pasar valuta asing menunjukkan pergerakan beragam dengan dolar AS menguat terhadap yen, sementara euro dan yuan offshore mengalami kenaikan di Asia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Asia melemah pada Selasa (26/8/2025), mengikuti pelemahan dolar AS dan obligasi AS setelah Presiden Donald Trump memecat salah satu gubernur The Federal Reserve Lisa Cook.

Keputusan kontroversial yang belum pernah terjadi sebelumnya ini kian mengikis kepercayaan terhadap independensi bank sentral AS sekaligus mengguncang pasar keuangan global.

Melansir Reuters, indeks Hang Seng melemah 0,22%, Nikkei 225 merosot 0,95%, dan indeks Kospi Korea Selatan melemah 0,89%. Adapun indeks dolar AS yang melacak pergerakan greenback terhadap mata uang utama melemah 0,2%.

Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun naik tipis 1,8 basis poin ke 4,293%, dan obligasi 30 tahun meningkat 3,2 basis poin ke 4,921%. Namun, imbal hasil obligasi 2 tahun yang kerap mencerminkan ekspektasi suku bunga The Fed justru turun 3 basis poin ke 3,7%.

Trump mengumumkan pencopotan Lisa Cook dari jajaran dewan gubernur The Fed dengan alasan dugaan penyimpangan dalam pengajuan kredit perumahan. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter semakin meningkat, terutama terkait peluang pemangkasan suku bunga bulan depan. Emas bahkan sempat menembus level tertinggi dalam dua pekan terakhir.

Kepala Cabang Tokyo State Street Bart Wakabayashi mengatakan seluruh sentimen ini, termasuk ancaman tarif, menunjukkan bahwa kredibilitas AS sebagai acuan pasar telah hilang.

Baca Juga

”Kredibilitasnya hilang. Padahal, selama ini reputasi itulah yang membuat AS dianggap sebagai tempat investasi paling aman,” ujarnya seperti dikutip Reuters.

Sementara itu, Analis pasar IG Sydney Tony Sycamore menuturkan pencopotan Gubernur The Fed Lisa Cook, setelah tekanan keras Trump terhadap Ketua The Fed Jerome Powell kembali memunculkan keraguan atas independensi The Fed dan memperlemah kemampuannya menjaga kebijakan moneter yang bebas dari pengaruh politik. 

Pada pasar valuta asing, dolar AS diperdagangkan pada level 147,18 yen, menguat 0,4% dibandingkan posisi akhir perdagangan AS. 

Sementara itu, nilai tukar euro naik 0,2% di Asia ke US$1,1650, setelah tiga partai oposisi utama Prancis menyatakan tidak akan mendukung mosi percaya terhadap pemerintahan minoritas Perdana Menteri Francois Bayrou.

Yuan offshore menguat 0,2% ke 7,1527 per dolar, mendekati level tertinggi dalam sebulan, seiring reli bursa saham China dengan indeks Shanghai Composite mencetak rekor tertinggi dalam satu dekade pada Senin.

Dolar Australia naik 0,15% ke US$0,64915 menjelang rilis risalah pertemuan Bank Sentral Australia (RBA) bulan Agustus, sedangkan dolar Selandia Baru (kiwi) menguat tipis 0,1% ke US$0,5856.

Di sisi lain, pasar kripto bergerak fluktuatif setelah beberapa hari perdagangan tidak stabil. Bitcoin terakhir turun 0,2% dan menuju pelemahan empat hari beruntun, sementara ether turun 0,1%.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver BlackRock Cs di Saham Semen SMGR INTP
Premium
1 jam yang lalu

Manuver BlackRock Cs di Saham Semen SMGR INTP

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)
Premium
1 jam yang lalu

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Imbas Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook, Harga Emas Melesat

Imbas Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook, Harga Emas Melesat

Pertemuan Trump-Lee Bukukan Investasi Jumbo, dari Boeing hingga Hyundai

Pertemuan Trump-Lee Bukukan Investasi Jumbo, dari Boeing hingga Hyundai

Nego Dagang Berlanjut, Kanada Siap Temui AS Usai Cabut Tarif Balasan

Nego Dagang Berlanjut, Kanada Siap Temui AS Usai Cabut Tarif Balasan

Korsel Gagal Lobi AS, Trump Kekeuh Tarif Impor 15%

Korsel Gagal Lobi AS, Trump Kekeuh Tarif Impor 15%

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook Buntut Dugaan Penipuan KPR

Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook Buntut Dugaan Penipuan KPR

Trump Ancam Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook Terkait Dugaan Penipuan KPR

Trump Ancam Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook Terkait Dugaan Penipuan KPR

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru
Bursa & Saham
4 menit yang lalu

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)
Korporasi
31 menit yang lalu

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

Haji Isam Dapat Bintang Mahaputera dari Prabowo, Saham JARR Terbang Sentuh ATH
Bursa & Saham
37 menit yang lalu

Haji Isam Dapat Bintang Mahaputera dari Prabowo, Saham JARR Terbang Sentuh ATH

Danantara Bakal Tawarkan Obligasi Patriot Bond ke Pengusaha Nasional
Korporasi
56 menit yang lalu

Danantara Bakal Tawarkan Obligasi Patriot Bond ke Pengusaha Nasional

Imbas Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook, Harga Emas Melesat
Emas
1 jam yang lalu

Imbas Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook, Harga Emas Melesat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

5

Perusahaan Pengelola Aset Milik Sandi & Rosan (RCAM) Incar AUM Reksa Dana Rp4 Triliun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Masuk Indeks MSCI dan FTSE Large Cap, Saham Emiten Sinar Mas (DSSA) Terbang

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

Pemegang MTN Entitas Waskita (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Pemegang MTN Entitas Waskita (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Rapat Paripurna DPR RI Sahkan Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta Persetujuan Naturalisasi 9 Atlet
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

5

Perusahaan Pengelola Aset Milik Sandi & Rosan (RCAM) Incar AUM Reksa Dana Rp4 Triliun