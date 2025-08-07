Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Madhani Talatah Lepas 606 Juta Saham DEWA, Raup Dana Segar Rp45 Miliar

Madhani Talatah Nusantara mengurangi eksposurnya di PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) dengan menjual 606 juta lembar saham.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 18:10
Share
Aktivitas penambangan oleh kontraktor tambang PT Darma Henwa Tbk. (DEWA)/istimewa
Aktivitas penambangan oleh kontraktor tambang PT Darma Henwa Tbk. (DEWA)/istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu pemegang saham terbesar PT Darma Henwa Tbk. (DEWA), yakni PT Madhani Talatah Nusantara, tercatat mengurangi kepemilikannya di DEWA sebanyak 606 juta lembar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp45,45 miliar.

Corporate Secretary DEWA, Mukson Arif Rosyidi, mengungkapkan bahwa aksi divestasi tersebut dilakukan dalam satu kali transaksi pada 4 Agustus 2025.

“Tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk divestasi saham,” ujar Mukson dalam keterbukaan informasi, Kamis (7/8/2025).

Mukson menjelaskan bahwa saham dilepas pada harga Rp75 per lembar. Dengan demikian, PT Madhani Talatah Nusantara mengantongi dana segar senilai Rp45,45 miliar dari aksi tersebut.

Setelah transaksi, kepemilikan PT Madhani Talatah Nusantara di DEWA menyusut menjadi 7,96 miliar saham atau setara 19,58% dari total hak suara. Sebelumnya, Madhani menggenggam 8,57 miliar saham atau setara 21,07% hak suara.

PT Madhani Talatah Nusantara masih tercatat sebagai pemegang saham terbesar di DEWA. Berdasarkan data registrasi pemegang efek per akhir Juli 2025, pemegang saham di atas 5% selain Madhani antara lain PT Andhesti Tungkas (11,76%), PT Antareja Mahada (9,72%), Goldwave Capital Limited (9,38%), dan Zurich Asset International (6,18%). Sementara itu, porsi saham publik mencapai 41,9%.

Baca Juga

Tambahan Modal Kerja dari Sindikasi

Sebelumnya, PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) mengumumkan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit sindikasi senilai Rp350 miliar bersama PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR).

Corporate Secretary DEWA, Mukson Arif Rosyidi, menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian dilakukan pada 29 Juli 2025, dan fasilitas tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja perseroan.

“Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi berdampak positif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan perseroan. Fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja, sehingga memungkinkan perseroan untuk menunjang kegiatan bisnis dan kelancaran operasional,” ungkap Mukson dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (30/7/2025).

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor dua tahun sejak tanggal penandatanganan dengan bunga efektif sebesar 8,3% per tahun. Nilai awal pinjaman senilai Rp350 miliar juga disertai dengan opsi peningkatan komitmen hingga maksimal Rp500 miliar.

Adapun jaminan atas fasilitas pinjaman ini mencakup mesin dan peralatan, piutang, serta persediaan perseroan. Perseroan juga menegaskan bahwa tidak terdapat dampak hukum maupun gangguan terhadap kelangsungan usaha akibat aksi korporasi ini.

DEWA optimistis bahwa dukungan likuiditas baru tersebut akan memperkuat struktur keuangan dan mendukung ekspansi usaha ke depan.

Darma Henwa Tbk - TradingView

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup
Premium
57 menit yang lalu

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
2 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kinerja Reksa Dana Saham Memimpin, Simak 10 Produk Paling Cuan

Kinerja Reksa Dana Saham Memimpin, Simak 10 Produk Paling Cuan

IHSG Berisiko Lanjut Melemah Hari Ini, Cermati Saham DEWA, GOTO & ISAT

IHSG Berisiko Lanjut Melemah Hari Ini, Cermati Saham DEWA, GOTO & ISAT

Kinerja TOBA Terdampak Divestasi PLTU, Begini Kata Analis

Kinerja TOBA Terdampak Divestasi PLTU, Begini Kata Analis

Menanti Aksi PTPP dari Divestasi hingga Merger

Menanti Aksi PTPP dari Divestasi hingga Merger

KFC (FAST) Lepas 15% Saham Jagonya Ayam ke Perusahaan Anak Haji Isam

KFC (FAST) Lepas 15% Saham Jagonya Ayam ke Perusahaan Anak Haji Isam

KB Bank (BBKP) Divestasi Saham KB Bukopin Finance, Perkuat Fokus Bisnis Inti

KB Bank (BBKP) Divestasi Saham KB Bukopin Finance, Perkuat Fokus Bisnis Inti

Reksa Dana Milik Hary Tanoe hingga Boy Thohir Memegang Saham BREN, PTRO, CUAN, DSSA

Reksa Dana Milik Hary Tanoe hingga Boy Thohir Memegang Saham BREN, PTRO, CUAN, DSSA

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Madhani Talatah Lepas 606 Juta Saham DEWA, Raup Dana Segar Rp45 Miliar
Korporasi
55 menit yang lalu

Madhani Talatah Lepas 606 Juta Saham DEWA, Raup Dana Segar Rp45 Miliar

Prospek Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar
Komoditas
1 jam yang lalu

Prospek Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Saham CTRA, AKRA, & AMRT Masih Melaju Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (7/8) Ditutup Melemah
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Saham CTRA, AKRA, & AMRT Masih Melaju Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (7/8) Ditutup Melemah

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025
Kurs
2 jam yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

IHSG Ditutup Tergelincir ke Zona Merah, Saham CDIA, BRMS, hingga CUAN Melemah
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

IHSG Ditutup Tergelincir ke Zona Merah, Saham CDIA, BRMS, hingga CUAN Melemah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

2

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

3

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

4

Wijaya Karya (WIKA) Tunjuk Sumadi Jadi Direktur Keuangan, Ini Profil Lengkapnya

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prospek Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Prospek Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Lomba Untuk Lansia HUT ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

2

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

3

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

4

Wijaya Karya (WIKA) Tunjuk Sumadi Jadi Direktur Keuangan, Ini Profil Lengkapnya

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025