Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Geliat Eastspring Indonesia Genjot AUM, Incar Peluang di Reksa Dana Syariah

Eastspring Indonesia tingkatkan AUM dengan fokus pada reksa dana syariah, meluncurkan Eastspring Syariah Mixed Asset Fund untuk investasi jangka menengah-panjang.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 13:31
Share
Eastspring Investments Indonesia meluncurkan Eastspring Syariah Mixed Asset Fund dengan nilai aktiva bersih (NAB) Rp1.000 pada Rabu (20/8/2025). Bisnis/Fahmi Ahmad Burhan
Eastspring Investments Indonesia meluncurkan Eastspring Syariah Mixed Asset Fund dengan nilai aktiva bersih (NAB) Rp1.000 pada Rabu (20/8/2025). Bisnis/Fahmi Ahmad Burhan

Bisnis.com, JAKARTA — Manajer investasi pengelola reksa dana PT Eastspring Investments Indonesia bergeliat meningkatkan dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) pada tahun ini. Salah satu cara yang dijalankan dengan menangkap peluang dari pertumbuhan pesat reksa dana syariah.

Presiden Direktur Eastspring Investments Indonesia Sulystari mengatakan sampai Juli 2025 AUM Eastspring Investments Indonesia telah mencapai Rp60,2 triliun, naik sekitar 2,5% dibandingkan bulan sebelumnya. 

Sulystari mengatakan bahwa perusahaan tidak menetapkan target AUM pada tahun ini. Namun, Eastspring Investments Indonesia berupaya untuk terus mendongkrak capaian AUM. Sejumlah cara pun dilakukan oleh manajer investasi pengelola reksa dana tersebut.

"Karena saham saat ini masih volatil, jadi strategi kami fokus ke fixed income," kata Sulystari dalam acara Peluncuran Reksa Dana Eastspring Syariah Mixed Asset Fund pada Rabu (20/8/2025).

Selain itu, perusahaan berupaya meraup peluang di produk reksa dana syariah. Terbaru, Eastspring Investments Indonesia meluncurkan Eastspring Syariah Mixed Asset Fund dengan nilai aktiva bersih (NAB) Rp1.000.

Eastspring Syariah Mixed Asset Fund merupakan reksa dana campuran berdenominasi rupiah dan berinvestasi pada kombinasi sukuk, saham syariah, pasar uang syariah, serta reksa dana syariah luar negeri. 

Baca Juga

Produk ini ditujukan bagi investor dengan tujuan jangka menengah hingga panjang, yang menginginkan potensi pertumbuhan dan stabilitas, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip investasi yang etis dan berkelanjutan. 

“Reksa Dana Eastspring Syariah Mixed Asset Fund ini memiliki keunggulan pada dominasi penempatan di sukuk korporasi, sehingga cocok bagi investor yang ingin mendapatkan kinerja yang lebih stabil," kata Sulystari.

Selain itu, dengan kombinasi kelas aset lainnya seperti saham syariah dan pasar uang syariah, produk tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah.

Eastspring Investments Indonesia kemudian menggaet Bareksa sebagai agen penjual efek reksa dana (APERD) pertama kali meluncurkan produk reksa dana syariah tersebut.

Co-Founder/CEO Bareksa, Karaniya Dharmasaputra mengatakan Reksa Dana Eastspring Syariah Mixed Asset Fund memiliki stabilitas karena risiko gagal bayar obligasi rendah. 

"Berbeda dengan kebanyakan reksa dana campuran yang beredar di pasar, Eastspring Syariah Mixed Asset menerapkan strategi aktif timing di saham syariah, sukuk negara syariah dan juga berinvestasi reksa dana syariah luar negeri," kata Karaniya.

Adapun, peluncuran Eastspring Syariah Mixed Asset Fund ini dijalankan Eastspring Investments Indonesia seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap investasi syariah.

Tercatat, unit penyertaan reksa dana syariah telah mencapai 43,69 miliar unit per Juli 2025, melesat 24,96% secara tahunan (year on year/yoy) dan meningkat 22,26% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd). Pertumbuhan unit penyertaan reksa dana syariah juga lebih tinggi dari industri reksa dana nasional yang hanya 7,2% yoy. 

Meski begitu, nilai dana kelolaan reksa dana syariah baru mencapai Rp60,78 triliun, menyumbang 11,6% terhadap total dana kelolaan reksa dana nasional Rp535,44 triliun per Juli 2025. 

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?
Premium
5 menit yang lalu

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)
Premium
1 jam yang lalu

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sektor Saham Pilihan Eastspring Indonesia Saat Volatilitas Pasar Tinggi

Sektor Saham Pilihan Eastspring Indonesia Saat Volatilitas Pasar Tinggi

IHSG Rawan Volatilitas, Eastspring Sebut Investor Cermati Akhir Jeda Tarif Trump

IHSG Rawan Volatilitas, Eastspring Sebut Investor Cermati Akhir Jeda Tarif Trump

Eastspring Indonesia Angkat Sulystari jadi Presiden Direktur

Eastspring Indonesia Angkat Sulystari jadi Presiden Direktur

Eastspring: Dana Asuransi Berpotensi Besar Masuk Investasi ESG

Eastspring: Dana Asuransi Berpotensi Besar Masuk Investasi ESG

Eastspring Gandeng Commonwealth Bank, Incar Dana Kelolaan Rp300 Miliar

Eastspring Gandeng Commonwealth Bank, Incar Dana Kelolaan Rp300 Miliar

Lembaga Pemeringkat Siap-Siap Peringkat Manajer Investasi dan Reksa Dana

Lembaga Pemeringkat Siap-Siap Peringkat Manajer Investasi dan Reksa Dana

Tak Koleksi Saham ASII, BBCA, Intip Racikan Reksa Dana Saham yang Berikan Return Lebih dari 8%

Tak Koleksi Saham ASII, BBCA, Intip Racikan Reksa Dana Saham yang Berikan Return Lebih dari 8%

Intip Promo Pembelian Reksa Dana dari BNI AM di BNI wondrX 2025

Intip Promo Pembelian Reksa Dana dari BNI AM di BNI wondrX 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kontraktor Tambang Northstar (DOID) Batal Akuisisi Perusahaan Batu Bara di Australia
Korporasi
10 menit yang lalu

Kontraktor Tambang Northstar (DOID) Batal Akuisisi Perusahaan Batu Bara di Australia

Geliat Eastspring Indonesia Genjot AUM, Incar Peluang di Reksa Dana Syariah
Obligasi & Reksadana
33 menit yang lalu

Geliat Eastspring Indonesia Genjot AUM, Incar Peluang di Reksa Dana Syariah

Diterpa Isu Bakal Diakuisisi Danantara, Saham Bank BCA (BBCA) Anjlok
Bursa & Saham
44 menit yang lalu

Diterpa Isu Bakal Diakuisisi Danantara, Saham Bank BCA (BBCA) Anjlok

Grup Harita (TIRT) Akhiri Bisnis Kayu, Tarik Pinjaman Pemegang Saham Rp200 Miliar untuk Pivot
Korporasi
55 menit yang lalu

Grup Harita (TIRT) Akhiri Bisnis Kayu, Tarik Pinjaman Pemegang Saham Rp200 Miliar untuk Pivot

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025
Kurs
59 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

3

Kinerja Sektor Saham Kesehatan yang Diburu Konglomerat, Prospek Investasi Jangka Panjang

4

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Dibanderol Rp1.890.000 per Gram

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Buyback dan Emas Pegadaian Hari Ini Rabu (20/8): LM Antam, UBS, dan Galeri 24

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Dibanderol Rp1.890.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Dibanderol Rp1.890.000 per Gram

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

DPR Setujui Rencana Bisnis Danantara dalam Rapat Tertutup, Sebut Soal Spekulasi di Pasar Saham

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

PREMIUM WRAP-UP: Investasi Keluarga Haji Isam di KFC hingga Lo Kheng Hong Sejak Borong BBRI

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Danantara Diminta Siapkan Dividen Rp800 Triliun per Tahun, Komisi XI Bahas Rencana Aksi 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Percepatan Operasionalisasi Dan Pengembangan Koperasi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

3

Kinerja Sektor Saham Kesehatan yang Diburu Konglomerat, Prospek Investasi Jangka Panjang

4

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Rabu, 20 Agustus di Gerai Resmi Dibanderol Rp1.890.000 per Gram