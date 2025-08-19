Bisnis Indonesia Premium
Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Harga buyback emas Antam naik Rp3.000 jadi Rp1.743.000 per gram pada hari ini, Selasa 19 Agustus 2025. Penjualan di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 hingga 3%.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 09:40
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan logam mulia Antam di Jakarta, Selasa (17/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Harga buyback emas Antam 24 karat naik Rp3.000 menjadi Rp1.743.000 per gram pada 19 Agustus 2025.
  • Penjualan kembali emas Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP.
  • Harga buyback emas Antam mengikuti pergerakan harga emas dunia dan diakui secara global dengan sertifikat LBMA.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Harga buyback emas Antam 24 karat naik Rp3.000 pada perdagangan hari ini, Selasa, (19/8/2025).

Berdasarkan data di laman resmi Logam Mulia, harga buyback emas Antam berada di level Rp1.743.000 per gram.

Harga buyback adalah nilai yang ditetapkan Antam jika konsumen menjual kembali emas batangan miliknya di Butik Emas Logam Mulia. Perubahan harga terakhir tercatat pada pukul 08.34 WIB.

Dikutip dari kanal gerai resmi Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga beli kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Galeri Resmi Antam Logam Mulia

Berat (gram) Taksiran Buyback PPh 22 Meterai Perkiraan Hasil Penjualan Setelah Pajak
0,5 Rp872.000 - - Rp872.000
1 Rp1.743.000 - - Rp1.743.000
2 Rp3.486.000 - - Rp3.486.000
5 Rp8.715.000 - - Rp8.715.000
10 Rp17.430.000 Rp26.000 Rp10.000 Rp17.394.000
50 Rp87.150.000 Rp131.000 Rp10.000 Rp87.009.000
100 Rp174.300.000 Rp261.000 Rp10.000 Rp174.029.000
500 Rp871.500.000 Rp1.307.000 Rp10.000 Rp870.183.000
1.000 Rp1.743.000.000 Rp2.613.000 Rp10.000 Rp1.740.377.000
 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

