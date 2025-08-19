Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

Harga buyback emas Antam naik Rp3.000 jadi Rp1.743.000 per gram pada hari ini, Selasa 19 Agustus 2025. Penjualan di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 hingga 3%.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga buyback emas Antam 24 karat naik Rp3.000 pada perdagangan hari ini, Selasa, (19/8/2025).

Berdasarkan data di laman resmi Logam Mulia, harga buyback emas Antam berada di level Rp1.743.000 per gram.

Harga buyback adalah nilai yang ditetapkan Antam jika konsumen menjual kembali emas batangan miliknya di Butik Emas Logam Mulia. Perubahan harga terakhir tercatat pada pukul 08.34 WIB.

Dikutip dari kanal gerai resmi Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga beli kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Galeri Resmi Antam Logam Mulia