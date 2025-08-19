Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus Naik jadi Rp1.897.000 per Gram

Harga emas Antam naik jadi Rp1.897.000/gram pada hari ini, Selasa 19 Agustus 2025. Harga buyback Rp1.743.000/gram. Pajak berlaku sesuai PMK No. 34/PMK.10/2017.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Selasa (19/8/2025), terpantau menguat menjadi sebesar Rp1.897.000 per gram.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp998.500 berukuran 0,5 gram. Harga ini naik Rp1.500 dibandingkan dengan perdagangan kemarin, Senin (18/8/2025) Rp997.000.

Sementara, harga emas berukuran 0,5 gram hari ini dibandingkan perdagangan sepekan sebelumnya (12/8/2025) masih turun Rp13.500 atau dari Rp1.012.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.897.000 pada hari ini, naik Rp3.000 dibandingkan dengan harga kemarin Rp1.894.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.260.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.465.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp46.037.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp91.995.000. Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp183.912.000.

Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp918.820.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.837.600.000.

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.743.000 per gram, naik Rp3.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut adalah daftar harga emas Antam hari ini, Selasa 19 Agustus 2025: