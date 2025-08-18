Bisnis Indonesia Premium
Tabel Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025

Harga emas di Pegadaian pada 18 Agustus 2025: Antam Rp1.963.000/gram, UBS Rp1.893.000/gram, Galeri24 Rp1.881.000/gram. Cek harga lengkap di laman resmi.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 14:55
Karyawan menunjukkan emas 24 karat di Galeri 24 Pegadaian di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Karyawan menunjukkan emas 24 karat di Galeri 24 Pegadaian di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin, 18 Agustus 2025 menampilkan pembaruan untuk tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam.

Dikutip dari laman resmi perseroan dari Antara, harga emas produksi Pegadaian dalam naungan Galeri24 dipatok Rp1.881.000 per gram, emas UBS Rp1.893.000 per gram, sedangkan harga emas Antam hari ini tercatat Rp1.963.000 per gram.

Produk emas Galeri24 tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS ditawarkan dalam ukuran 0,5 gram hingga 500 gram. Berikut rincian harga emas ketiga penerbit tersebut:

Berikut Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS Hari Ini, Senin, 18 Agustus 2025 di Laman Resmi Pegadaian

Berat (gram) UBS (Rp) Galeri24 (Rp) Antam (Rp)
0,5 1.023.000 987.000 1.033.000
1 1.893.000 1.881.000 1.963.000
2 3.756.000 3.705.000 3.863.000
3 5.769.000
5 9.280.000 9.194.000 9.579.000
10 18.461.000 18.338.000 19.101.000
25 46.060.000 45.731.000 47.623.000
50 91.930.000 91.388.000 95.164.000
100 183.787.000 182.686.000 190.246.000
250 459.332.000 456.488.000 475.340.000
500 917.580.000 912.526.000 950.462.000
1.000 1.825.052.000 1.900.881.000

Sumber: Antara

 

Penulis : Newswire
Editor : Anggara Pernando
Sumber : Antara

