Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

Harga emas Antam di Pegadaian pada hari ini, Selasa 19 Agustus 2025 terpantau turun tipis, dengan harga jual Rp1.961.000/gram dan buyback Rp1.747.000/gram.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 07:35
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Galeri24 Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/1/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Galeri24 Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/1/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Selasa, 19 Agustus 2025 terpantau mengalami penurunan. Pegadaian menetapkan harga jual emas Antam 24 karat di level Rp1.961.000 per gram. Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam di Pegadaian berada di posisi Rp1.747.000 per gram.

Berdasarkan data Galeri 24 Pegadaian, harga emas Antam paling murah dibanderol seharga Rp1.032.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp1.000 dibandingkan perdagangan kemarin Rp1.033.000.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.961.000 pada hari ini, turun Rp2.000 dibandingkan harga kemarin Rp1.963.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.569.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp19.081.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp47.571.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp95.060.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp190.039.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp949.427.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.898.811.000.

Harga buyback emas Antam berlaku untuk transaksi dengan membawa bukti pembelian. Nilai buyback tersebut belum memperhitungkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Harga Emas Antam di Pegadaian, Hari Ini Selasa 19 Agustus 2025

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.032.000 Rp873.000
1 Rp1.961.000 Rp1.747.000
2 Rp3.859.000 Rp3.495.000
3 Rp5.762.000 Rp5.243.000
5 Rp9.569.000 Rp8.739.000
10 Rp19.081.000 Rp17.479.000
25 Rp47.571.000 Rp43.484.000
50 Rp95.060.000 Rp86.969.000
100 Rp190.039.000 Rp173.939.000
250 Rp474.822.000 Rp432.706.000
500 Rp949.427.000 Rp865.413.000
1.000 Rp1.898.811.000 Rp1.730.826.000
 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Share
