Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

Harga emas di Pegadaian 19/8/2025: Antam turun, UBS naik, Galeri 24 stabil. Emas Antam Rp1.961.000/gram, UBS Rp1.901.000/gram, Galeri 24 Rp1.883.000/gram.
Anggara Pernando
Anggara Pernando
Selasa, 19 Agustus 2025 | 12:06
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan menunjukan emas di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Senin (20/1/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas di Pegadaian pada hari ini, Selasa (19/8/2025) menunjukkan pergerakan yang bervariasi untuk tiga merek utama yang diperdagangkan. Emas produksi Antam mengalami penurunan tipis, UBS tercatat naik, sementara produksi internal Pegadaian yakni LM Galeri 24 relatif stabil.

Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas Antam turun dari Rp1.963.000 menjadi Rp1.961.000 per gram. Sementara itu, emas UBS naik dari Rp1.893.000 menjadi Rp1.901.000 per gram. Adapun emas Galeri 24 tidak mengalami perubahan, tetap dijual Rp1.883.000 per gram.

Selain harga per gram, Galeri 24 juga merilis detail harga emas batangan berbagai ukuran. Untuk berat 0,5 gram dijual Rp988.000 dengan buyback Rp875.000, sedangkan untuk 100 gram harga jual tercatat Rp182.896.000 dengan buyback Rp174.314.000.

Berikut harga emas di Pegadaian hari ini, 19 Agustus 2025 berdasarkan penerbitnya (Galeri 24, Antam, dan UBS)

Tabel Buyback dan Harga Emas Galeri 24 per 19 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp988.000 Rp875.000
1 Rp1.883.000 Rp1.751.000
2 Rp3.709.000 Rp3.503.000
5 Rp9.204.000 Rp8.758.000
10 Rp18.359.000 Rp17.517.000
25 Rp45.783.000 Rp43.578.000
50 Rp91.494.000 Rp87.157.000
100 Rp182.896.000 Rp174.314.000
250 Rp457.014.000 Rp433.639.000
500 Rp913.578.000 Rp867.279.000
1.000 Rp1.827.154.000 Rp1.734.559.000

Tabel Buyback dan Harga Emas Antam per 19 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.034.000 Rp874.000
1 Rp1.964.000 Rp1.749.000
2 Rp3.865.000 Rp3.499.000
3 Rp5.772.000 Rp5.249.000
5 Rp9.585.000 Rp8.749.000
10 Rp19.112.000 Rp17.499.000
25 Rp47.649.000 Rp43.535.000
50 Rp95.215.000 Rp87.070.000
100 Rp190.349.000 Rp174.140.000
250 Rp475.599.000 Rp433.206.000
500 Rp950.979.000 Rp866.413.000
1.000 Rp1.901.916.000 Rp1.732.826.000

Tabel Buyback dan Harga Emas UBS per 19 Agustus 2025:

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0,5 Rp1.025.000 Rp874.000
1 Rp1.897.000 Rp1.749.000
2 Rp3.764.000 Rp3.499.000
5 Rp9.301.000 Rp8.749.000
10 Rp18.504.000 Rp17.499.000
25 Rp46.168.000 Rp43.535.000
50 Rp92.145.000 Rp87.070.000
100 Rp184.216.000 Rp174.140.000
250 Rp460.403.000 Rp433.206.000
500 Rp919.722.000 Rp866.413.000

Tabel Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS per 19 Agustus 2025

Berat (gram) Antam Jual Antam Buyback Galeri 24 Jual Galeri 24 Buyback UBS Jual UBS Buyback
0,5 Rp1.034.000 Rp874.000 Rp988.000 Rp875.000 Rp1.025.000 Rp874.000
1 Rp1.964.000 Rp1.749.000 Rp1.883.000 Rp1.751.000 Rp1.897.000 Rp1.749.000
2 Rp3.865.000 Rp3.499.000 Rp3.709.000 Rp3.503.000 Rp3.764.000 Rp3.499.000
3 Rp5.772.000 Rp5.249.000
5 Rp9.585.000 Rp8.749.000 Rp9.204.000 Rp8.758.000 Rp9.301.000 Rp8.749.000
10 Rp19.112.000 Rp17.499.000 Rp18.359.000 Rp17.517.000 Rp18.504.000 Rp17.499.000
25 Rp47.649.000 Rp43.535.000 Rp45.783.000 Rp43.578.000 Rp46.168.000 Rp43.535.000
50 Rp95.215.000 Rp87.070.000 Rp91.494.000 Rp87.157.000 Rp92.145.000 Rp87.070.000
100 Rp190.349.000 Rp174.140.000 Rp182.896.000 Rp174.314.000 Rp184.216.000 Rp174.140.000
250 Rp475.599.000 Rp433.206.000 Rp457.014.000 Rp433.639.000 Rp460.403.000 Rp433.206.000
500 Rp950.979.000 Rp866.413.000 Rp913.578.000 Rp867.279.000 Rp919.722.000 Rp866.413.000
1.000 Rp1.901.916.000 Rp1.732.826.000 Rp1.827.154.000 Rp1.734.559.000

Sumber: Galeri 24, diakses 29 Agustus 2025.

 

 

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

