Emiten Grup Sinar Mas (SMMA) Terbitkan Obligasi Rp300 Miliar

PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA) terbitkan obligasi Rp300 miliar dengan bunga 8,50% untuk pelunasan obligasi sebelumnya, jatuh tempo 2030.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 13:03
Pegawai mengamati pergerakan harga saham dan obligasi di Profindo Sekuritas, Jakarta, Kamis (5/9/2024)./JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai mengamati pergerakan harga saham dan obligasi di Profindo Sekuritas, Jakarta, Kamis (5/9/2024)./JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA) menerbitkan obligasi senilai Rp300 miliar dengan bunga tetap 8,50% dan jatuh tempo pada 2030.
  • Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan III dengan target total Rp5 triliun, dan akan digunakan untuk melunasi obligasi sebelumnya.
  • Obligasi ini mendapat rating irAA dari PT Kredit Rating Indonesia dan penjamin emisi adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia serta PT Sinarmas Sekuritas.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup Sinar Mas, PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA) akan menerbitkan surat utang dalam bentuk obligasi dengan nilai Rp300 miliar.

Melansir keterbukaan informasi, penerbitan surat utang itu dilakukan dalam rangka memenuhi penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan III dengan target harga Rp5 triliun. Pada penerbitan tahap I dan II, SMMA masing-masing menargetkan dana sebesar Rp1,5 triliun dan Rp800 miliar.

Adapun pada Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap III Tahun 2025, SMMA menawarkan nilai pokok obligasi senilai Rp300 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% dan memiliki maturity date hingga 2030.

Nantinya, bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan jatuh pada 21 November 2025. Sedangkan jatuh tempo obligasi ini pada 21 Agustus 2030.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah mendapatkan rating irAA (Double A) dari lembaga pemeringkat PT Kredit Rating Indonesia (KRI). Adapun pembelian obligasi ini harus dilakukan dalam jumlah minimal Rp5 juta.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas. Sementara itu, PT  Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) bertindak sebagai wali amanat.

Nantinya, hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan SMMA untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri C.

Sebelumnya, Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 diterbitkan lewat empat seri. Pada Seri C, SMMA menerbitkan obligasi dengan nilai sebesar Rp305,13 miliar, dengan tempo tiga tahun hingga 2025.

Jadwal Penawaran Obligasi SMMA

  • Masa Penawaran Umum Obligasi         : 13 – 15 Agustus 2025 
  • Tanggal Penjatahan                 : 19 Agustus 2025 
  • Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan     : 21 Agustus 2025 
  • Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik    : 21 Agustus 2025 
  • Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia     : 22 Agustus 2025
 

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Rio Sandy Pradana

Share
