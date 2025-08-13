Emiten Grup Sinar Mas (SMMA) Terbitkan Obligasi Rp300 Miliar

PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA) terbitkan obligasi Rp300 miliar dengan bunga 8,50% untuk pelunasan obligasi sebelumnya, jatuh tempo 2030.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup Sinar Mas, PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA) akan menerbitkan surat utang dalam bentuk obligasi dengan nilai Rp300 miliar.

Melansir keterbukaan informasi, penerbitan surat utang itu dilakukan dalam rangka memenuhi penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan III dengan target harga Rp5 triliun. Pada penerbitan tahap I dan II, SMMA masing-masing menargetkan dana sebesar Rp1,5 triliun dan Rp800 miliar.

Adapun pada Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap III Tahun 2025, SMMA menawarkan nilai pokok obligasi senilai Rp300 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% dan memiliki maturity date hingga 2030.

Nantinya, bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan jatuh pada 21 November 2025. Sedangkan jatuh tempo obligasi ini pada 21 Agustus 2030.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah mendapatkan rating irAA (Double A) dari lembaga pemeringkat PT Kredit Rating Indonesia (KRI). Adapun pembelian obligasi ini harus dilakukan dalam jumlah minimal Rp5 juta.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas. Sementara itu, PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) bertindak sebagai wali amanat.

Nantinya, hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan SMMA untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri C.

Sebelumnya, Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 diterbitkan lewat empat seri. Pada Seri C, SMMA menerbitkan obligasi dengan nilai sebesar Rp305,13 miliar, dengan tempo tiga tahun hingga 2025.

Jadwal Penawaran Obligasi SMMA