Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indeks IDX Consumer Cyclical Mulai Bergeliat, Daya Beli Masyarakat Tetap jadi Momok

Indeks IDX Cyclical menguat 6,41% di awal Agustus 2025, didorong oleh kenaikan saham seperti FILM. Namun, daya beli masyarakat tetap menjadi tantangan utama.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 19:36
Share
Pengunjung berbelanja di gerai Alfamart di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025). Bisnis/Abdurachman
Pengunjung berbelanja di gerai Alfamart di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki Agustus 2025, kinerja saham sektor konsumer siklikal atau IDX Cyclical mampu menyudahi tekanannya yang terjadi sejak Maret 2025 lalu. Sektor ini pun menjadi yang paling moncer di lantai bursa, dengan apresiasi 6,41% selama periode 4–8 Agustus 2025.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks IDX Cyclical sempat melaju di jalur merah sejak 12 Maret 2025.  Bahkan, indeks konsumer siklikal tertekan paling dalam sepanjang tahun berjalan 2025 ke level 635,60. Namun, memasuki Agustus, tekanan tersebut hilang dan digantikan dengan penguatan hingga saat ini.

Terpantau pada pekan pertama Agustus 2025, kinerja sektor konsumer siklikal mampu mengungguli sejumlah sektor lainnya yang kerap kali memimpin penguatan, seperti teknologi, finansial, hingga energi. Sektor konsumer siklikal pun mampu mengungguli kinerja IHSG selama sepekan, yang terkoreksi 0,06%.

Baca Juga : Pertarungan Raksasa Konsumer RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng

Analis MNC Sekuritas PIK Hijjah Marhama menerangkan kinerja indeks konsumer siklikal yang bergeliat tidak terlepas dari menguatnya sejumlah saham di dalam sektor ini karena sejumlah sentimen.

PT MD Entertainment Tbk. (FILM), misalnya, harga sahamnya melonjak hingga 120% sejak memasuki Agustus 2025. Pada 31 Juli 2025, harga saham FILM bertengger di level Rp1.700 per lembar dan pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (11/8/2025), harga sahamnya dihargai senilai Rp3.740 per lembar.

Rahma menilai, kenaikan harga saham FILM sejalan dengan aksi korporasi rights issue yang dilakukan oleh emiten pada 10 Juli–18 Juli 2025. Aksi korporasi itu dilakukan FILM dalam rangka melunasi utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebesar Rp748,2 miliar, sedangkan sisanya untuk modal kerja termasuk pembiayaan produksi film dan konten. Dalam aksi itu, FILM menargetkan dana sebesar Rp791,82 miliar.

Selain itu, sentimen juga datang dari rebalancing indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang memasukkan emiten Hary Tanoe PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG) ke dalam MSCI Small Cap Index.

"Secara price performance, [kinerja sektor siklikal] dibantu oleh beberapa saham saja, seperti FILM yang sudah naik sejak awal Agustus setelah fase rights issue selesai, terus SCMA yang menguat karena rumor IPO superbank sejalan dengan kenaikan induknya EMTK," katanya kepada Bisnis, Senin (11/8/2025).

Di satu sisi, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menerangkan, bertumbuhnya sektor ini sejalan dengan sejumlah data makroekonomi yang telah dirilis, seperti indeks keyakinan konsumen yang meningkat menjadi 118,1 per Juli 2025. Hal itu yang oleh Nafan diklaim sebagai satu katalis penguatan indeks siklikal.

Meskipun begitu, Nafan menilai bahwa potensi penguatan jangka panjang terhadap sektor ini bergantung pada tingkat daya beli masyarakat. Pasalnya, emiten penghuni sektor ini adalah produsen produk sekunder.

"Hal ini menggambarkan optimisme para konsumen terhadap outlook ekonomi ke depan, masih relatif bagus, prospektif. Jadi memang wajar saja sektor siklikal berpotensi menjadi leading sector," katanya saat dihubungi, Senin (11/8/2025).

Sementara itu, MNC Sekuritas menilai bahwa penguatan sektor siklikal akan cenderung terbatas pada paruh kedua 2025. Bahkan, Rahma menilai bahwa sektor ini sulit untuk bertahan di periode Juli–Desember 2025.

Baca Juga : Indeks Keyakinan Konsumen Naik, Momentum Pemulihan Daya Beli?

Meskipun begitu, Rahma menilai, potensi penguatan sektor ini akan datang dari aksi korporasi yang disebut mampu menggairahkan pasar, dan menaikkan kinerja harga saham ke depannya.

“Daya beli masyarakat masih menjadi sentimen utama ya buat sektor ini karena pendapatan operasionalnya relate sekali dengan daya beli,” kata Rahma

Rahma merekomendasikan sell untuk saham SCMA dengan target harga Rp300 per lembar. Angka itu mencerminkan kenaikan dari Rp248 harga SCMA pada hari ini.

Rahma saat ini merekomendasikan saham MAPI, dengan target harga Rp1.450. Angka itu mencerminkan 19,34% dari harga saat ini Rp1.215.

Sementara itu, Nafan merekomendasikan saham ERAA dan AUTO, dengan target harga masing-masing Rp468 dan Rp2.240 per lembar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)
Premium
13 menit yang lalu

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)

Petrosea (PTRO) Strengthens Position with New Growth Opportunities
Premium
43 menit yang lalu

Petrosea (PTRO) Strengthens Position with New Growth Opportunities

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pertarungan Raksasa Konsumer RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng

Pertarungan Raksasa Konsumer RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

Kredit Semester II/2025 Diramal Melambat, Dibayangi Pelemahan Daya Beli

Kredit Semester II/2025 Diramal Melambat, Dibayangi Pelemahan Daya Beli

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

SPEKTRUM : Rojali & Rohana

SPEKTRUM : Rojali & Rohana

Ramalan Nasib Matahari (LPPF) & Ramayana (RALS) di Tengah Fenomena Rojali-Rohana

Ramalan Nasib Matahari (LPPF) & Ramayana (RALS) di Tengah Fenomena Rojali-Rohana

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)

Mengandalkan Motor Saham IPO Tambah Gas IHSG Tembus 8.000

Mengandalkan Motor Saham IPO Tambah Gas IHSG Tembus 8.000

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PREMIUM WRAP-UP: Emiten Hashim Djojohadikusumo,Suksesi Grup Djarum, hingga Saham SSIA
Bursa & Saham
13 menit yang lalu

PREMIUM WRAP-UP: Emiten Hashim Djojohadikusumo,Suksesi Grup Djarum, hingga Saham SSIA

Festival Astra 2025 Rayakan Kolaborasi Lintas Komunitas
Korporasi
21 menit yang lalu

Festival Astra 2025 Rayakan Kolaborasi Lintas Komunitas

Indeks IDX Consumer Cyclical Mulai Bergeliat, Daya Beli Masyarakat Tetap jadi Momok
Rekomendasi
37 menit yang lalu

Indeks IDX Consumer Cyclical Mulai Bergeliat, Daya Beli Masyarakat Tetap jadi Momok

Cakra Buana Resources (CBR) Siapkan Dana Rp1,62 Triliun untuk Beli Kapal Baru
Korporasi
45 menit yang lalu

Cakra Buana Resources (CBR) Siapkan Dana Rp1,62 Triliun untuk Beli Kapal Baru

Dirut Undur Diri, Danantara Pastikan Operasional Agrinas Pangan Tetap Normal
Korporasi
46 menit yang lalu

Dirut Undur Diri, Danantara Pastikan Operasional Agrinas Pangan Tetap Normal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

3

Prospek Saham yang Masuk MSCI Sebelum Efektif di Akhir Agustus 2025

4

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

5

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

3

Prospek Saham yang Masuk MSCI Sebelum Efektif di Akhir Agustus 2025

4

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

5

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit