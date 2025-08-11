Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

48 Tahun Reaktivasi Pasar Modal Indonesia, Bos OJK: Ada 13 Perusahaan Antre dalam Pipeline IPO

OJK mengungkapkan ada 13 perusahaan dalam pipeline IPO dengan nilai target dana indikatif sebesar Rp16,65 triliun.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 09:56
Share
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memberikan sambutan dalam Pembukaan Perdagangan dalam Rangka 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, di gedung BEI, Jakarta, Senin (11/8/2025)./youtube IDX
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memberikan sambutan dalam Pembukaan Perdagangan dalam Rangka 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, di gedung BEI, Jakarta, Senin (11/8/2025)./youtube IDX

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat 13 calon perusahaan tercatat yang berada dalam pipeline penawaran umum OJK. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan aktivitas penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp144,7 triliun, dengan 16 emiten baru. 

“Masih terdapat 13 perusahaan dalam pipeline IPO, dengan nilai indikatif mencapai Rp16,65 triliun,” kata Mahendra dalam sambutan Pembukaan Perdagangan dalam Rangka 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, di gedung BEI, Jakarta, Senin (11/8/2025). 

Lebih lanjut, Mahendra menuturkan perjalanan 48 tahun pasar modal Indonesia yang hampir setengah abad ini menandai kesiapan dan daya tahan pasar modal menghadapi berbagai dinamika yang terjadi. 

Menurut Mahendra, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dan akan terus berjalan dalam beberapa waktu ke depan, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat. Dia menjelaskan pasar modal Indonesia berperan penting dalam menopang stabilitas ekonomi, dan mampu menunjukkan resiliensi dan adaptasi yang baik. 

Baca Juga : HUT Ke-48 Reaktivasi Pasar Modal Indonesia, Jumlah Emiten Sentuh 954 Perusahaan

Adapun, dalam pipeline IPO BEI, sampai tanggal 8 Agustus 2025, tercatat 22 perusahaan yang sudah mencatatkan saham di BEI, dengan dana yang dihimpun sebesar Rp10,39 triliun. 

Sampai saat ini, terdapat tujuh perusahaan dalam pipeline pencatatan saham Bursa Efek Indonesia. Sebanyak empat perusahaan aset skala menengah atau aset di antara Rp50 miliar sampai Rp250 miliar, dan tiga perusahaan aset skala besar atau aset di atas Rp250 miliar. 

Sebanyak dua perusahaan berasal dari basic materials, satu perusahaan finansial, dua perusahaan industrials, satu perusahaan teknologi, dan satu perusahaan sektor transportasi dan logistik. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba
Premium
2 jam yang lalu

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ikuti CDIA hingga COIN, 7 Perusahaan

Ikuti CDIA hingga COIN, 7 Perusahaan "Uji Nyali" Mau IPO Kala Syarat Kian Ketat

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA

Ekspansi BLOG Tambah Gudang & Armada, Potensi Laba Ngebut

Ekspansi BLOG Tambah Gudang & Armada, Potensi Laba Ngebut

OJK & Danantara Gelar Non-Deal Roadshow ke Luar Negeri

OJK & Danantara Gelar Non-Deal Roadshow ke Luar Negeri

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025

9.487 Aduan Masyarakat ke OJK

9.487 Aduan Masyarakat ke OJK

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OJK & Danantara Gelar Non-Deal Roadshow ke Luar Negeri
Korporasi
2 menit yang lalu

OJK & Danantara Gelar Non-Deal Roadshow ke Luar Negeri

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara
Korporasi
4 menit yang lalu

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI
Korporasi
22 menit yang lalu

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI
Bursa & Saham
27 menit yang lalu

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Danantara Bantah Ada Pembicaraan Resmi, Saham Sentul City (BKSL) Terkoreksi
Korporasi
34 menit yang lalu

Danantara Bantah Ada Pembicaraan Resmi, Saham Sentul City (BKSL) Terkoreksi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

5

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penerimaan Pajak Pariwisata di Bali
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

5

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025