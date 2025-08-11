Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gangguan Jaringan, Beli Emas Antam Online Tidak Dilayani Sementara

Transaksi emas Antam di LogamMulia.com dihentikan sementara pada 11 Agustus 2025 karena gangguan jaringan. Harga emas Antam hari ini mulai Rp1.022.500 per 0,5 gram.
Anggara Pernando, Dionisio Damara Tonce
Anggara Pernando & Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 09:56
Share
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) PT Antam Tbk. (ANTM) mengumumkan menghentikan sementara perdagangan emas secara online pada hari ini, Senin, (11/8/2025).

Tindakan menghentikan perdagangan emas Antam itu dilakukan seiring dengan gangguan jaringan yang sedang dihadapi oleh perusahaan.

"Sehubungan dengan adanya kendala jaringan, seluruh transaksi online www.logammulia.com sementara tidak beroperasi," tulis perusahaan dalam pengumuman yang dilihat hari ini, Senin, 11 Agustus 2025 pukul 9.50 WIB.

Perusahaan menyebut akan segera memberikan informasi kepada nasabah jika sistem jaringan perseroan sudah kembali normal.

LogamMulia.com adalah situs resmi dari ANTM yang berfungsi sebagai platform untuk membeli dan menjual emas batangan termasuk produk Logam Mulia lainnya. Laman ini juga menyediakan informasi terkait harga emas Antam dan layanan lainnya.

Gangguan Jaringan, Beli Emas Antam Online Tidak Dilayani Sementara

Baca Juga

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025 

Sementara saat diakses pada hari ini pada pukul 8.30 WIB, harga emas Antam hari ini Senin (11/8/2025). Investor kini dapat membeli emas Antam dengan harga Rp1.945.000 untuk ukuran satu gram, sementara banderol termurah mencapai Rp1.022.500. 

Berdasarkan informasi dari laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas termurah dengan ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp1.022.500, turun dibandingkan dengan harga kemarin senilai Rp1.025.000.

Sementara itu, untuk ukuran 1 gram, harga emas saat ini mencapai Rp1.945.000 atau menurun sebesar Rp6.000 dari banderol kemarin yakni Rp1.951.000.

Adapun harga untuk ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.500.000, sementara ukuran 10 gram dibanderol Rp18.945.000. Ukuran 25 gram dijual Rp46.237.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp94.395.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp188.712.000. Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp942.820.000, sedangkan emas  1.000 gram dibanderol Rp1.885.600.000.

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.791.000 per gram, turun Rp6.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

 

Berikut ini harga emas 24 karat Antam hari ini, 11 Agustus 2025:

 

Berat (gram)

Harga dasar emas batangan

0,5

Rp1.022.500

1

Rp1.945.000

2

Rp3.830.000

3

Rp5.720.000

5

Rp9.500.000

10

Rp18.945.000

25

Rp47.237.000

50

Rp94.395.000

100

Rp188.712.000

250

Rp471.515.000

500

Rp942.820.000

1.000

Rp1.885.600.000

 

--------------------

 

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando & Dionisio Damara Tonce
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba
Premium
2 jam yang lalu

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

Arah Harga Emas Hari Ini (11/8) di Pasar Komoditas

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 11 Agustus: Ukuran 1 Gram Rp1,94 Juta, Ada Diskon

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 11 Agustus: Ukuran 1 Gram Rp1,94 Juta, Ada Diskon

Harga Emas Ambles 1% Lebih, Pasar Tunggu Kejelasan Tarif dari Gedung Putih

Harga Emas Ambles 1% Lebih, Pasar Tunggu Kejelasan Tarif dari Gedung Putih

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance di Level US$3.435 per Troy Ounce

Ramalan Harga Emas Pekan Depan, Resistance di Level US$3.435 per Troy Ounce

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

Harga Emas Antam-Galeri24 Menanjak di Pegadaian Hari Ini (9/8), Mulai Rp1.015.000

Harga Emas Antam-Galeri24 Menanjak di Pegadaian Hari Ini (9/8), Mulai Rp1.015.000

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OJK & Danantara Gelar Non-Deal Roadshow ke Luar Negeri
Korporasi
1 menit yang lalu

OJK & Danantara Gelar Non-Deal Roadshow ke Luar Negeri

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara
Korporasi
3 menit yang lalu

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI
Korporasi
22 menit yang lalu

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI
Bursa & Saham
27 menit yang lalu

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Danantara Bantah Ada Pembicaraan Resmi, Saham Sentul City (BKSL) Terkoreksi
Korporasi
33 menit yang lalu

Danantara Bantah Ada Pembicaraan Resmi, Saham Sentul City (BKSL) Terkoreksi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

5

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penerimaan Pajak Pariwisata di Bali
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Minggu, 10 Agustus Turun ke Rp1,78 Juta

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

5

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025