Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Sabtu 30 Agustus 2025, naik jadi Rp2.043.000 per gram.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 07:14
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai menunjukan emas batangan di kantor cabang Pegadaian di Depok, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas batangan Antam di Pegadaian hari ini, Sabtu (30/8/2025), kembali naik menjadi Rp2,04 juta per 1 gram. 

Berdasarkan data terbaru di laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.074.000 atau naik Rp11.000 dibanding Jumat (29/8/2025). 

Sementara itu, emas Antam ukuran 1 gram dijual Rp2.043.000 atau naik Rp21.000 dari posisi Rp2.022.000 pada perdagangan hari sebelumnya. 

Lebih lanjut, Pegadaian menjual emas Antam ukuran 5 gram seharga Rp9.979.000, ukuran 10 gram Rp19.901.000, dan ukuran 100 gram senilai Rp198.237.000. 

Adapun, emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Pegadaian seharga Rp1.980.784.000.

Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali berada di level Rp1.819.000 per gram.

Berikut daftar harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Sabtu, 29 Agustus 2025:

Berat (gram)

Harga

0,5

Rp1.074.000

1

Rp2.043.000

2

Rp4.023.000

3

Rp6.009.000

5

Rp9.979.000

10

Rp19.901.000

25

Rp49.621.000

50

Rp99.159.000

100

Rp198.237.000

250

Rp495.316.000

500

Rp990.413.000

1.000

Rp1.980.784.000
 

Penulis : Aprianto Cahyo Nugroho
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

