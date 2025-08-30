Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Sabtu 30 Agustus 2025, naik jadi Rp2.043.000 per gram.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas batangan Antam di Pegadaian hari ini, Sabtu (30/8/2025), kembali naik menjadi Rp2,04 juta per 1 gram.

Berdasarkan data terbaru di laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.074.000 atau naik Rp11.000 dibanding Jumat (29/8/2025).

Sementara itu, emas Antam ukuran 1 gram dijual Rp2.043.000 atau naik Rp21.000 dari posisi Rp2.022.000 pada perdagangan hari sebelumnya.

Lebih lanjut, Pegadaian menjual emas Antam ukuran 5 gram seharga Rp9.979.000, ukuran 10 gram Rp19.901.000, dan ukuran 100 gram senilai Rp198.237.000.

Adapun, emas Antam berukuran besar, seperti 1.000 gram, dipasarkan Pegadaian seharga Rp1.980.784.000.

Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali berada di level Rp1.819.000 per gram.

Berikut daftar harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Sabtu, 29 Agustus 2025: