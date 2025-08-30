Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penjualan Domestik Loyo, OBM Drilchem (OBMD) Bukukan Koreksi Laba 21,06%

OBM Drilchem (OBMD) alami penurunan laba bersih 21,06% YoY di semester I/2025 akibat penurunan penjualan domestik, meski ekspor naik 71,46%.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 19:00
Share
Ilustrasi kilang minyak lepas pantai / Kementerian ESDM
Ilustrasi kilang minyak lepas pantai / Kementerian ESDM

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen fasilitas pengeboran minyak, PT OBM Drilchem Tbk. (OBMD) membukukan penurunan laba bersih sebesar 21,06% year on year (YoY) pada semester I/2025. Laba bersih ini susut seiring dengan penjualan yang juga kontraksi.

Berdasarkan laporan keuangan, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp83,43 miliar pada periode Januari-Juni 2025, turun 10,41% YoY dibandingkan dengan penjualan bersih semester I/2024 sebesar Rp93,13 miliar. 

Bila dibedah, penjualan untuk pasar domestik mencapai Rp44,08 miliar, atau terpangkas 37,18% YoY dari Rp70,18 miliar pada semester I/2024. Sebaliknya, penjualan untuk ekspor melesat 71,46% YoY, dari Rp22,95 miliar pada semester I/2024 menjadi Rp39,35 miliar di semester I/2025.

Bila ditilik berdasarkan pelanggan dengan share penjualan lebih dari 10%, penjualan OMBD ke PT Bariod Indonesia pada semester I/2025 terkoreksi 17,17% YoY dari Rp19,46 miliar menjadi Rp16,12 miliar.

Sementara itu, penjualan ke perusahaan asal India, M/s. Oil and Natural Gas Corporation LTD. meningkat 71% YoY dari Rp16,28 miliar menjadi Rp27,85 miliar.

Penurunan penjualan perusahaan ini dibarengi dengan penurunan beban pokok penjualan sebesar 63,19% YoY dari Rp12,59 miliar menjadi Rp4,51 miliar. Alhasil, aba kotor perusahaan terkoreksi tipis, hanya 2,41% YoY dari Rp80,87 miliar menjadi Rp78,92 miliar.

Baca Juga

Kinerja top line yang lesu tersebut membuat sisi bottom line terpangkas. OBMD mencatat laba bersih setelah pajak penghasilan dalam semester I/2025 sebesar Rp21,36 miliar. Jumlahnya terkoreksi 21,06% YoY dibandingkan dengan laba bersih semester I/2024 sebesar Rp27,06 miliar.

Dari sisi neraca keuangan, aset perseroan meningkat 11,40% YoY dari Rp201,43 miliar menjadi Rp224,39 miliar. Rinciannya, ekuitas tumbuh 20,26% menjadi Rp195,39 miliar, sementara liabilitas turun 25,67% ke Rp28,95 miliar.

Menilik kinerjanya di lantai bursa, kapitalisasi pasar OBMD pada perdagangan terakhir mencapai Rp257,92 miliar. Saham OBMD saat ini dibanderol Rp320 per saham, mencerminkan penguatan 2,56% pada perdagangan Jumat (29/8/2025), atau melesat 42,85% sejak awal tahun.

Lonjakan harga saham di perdagangan terakhir selaras dengan capaian net buy asing sebesar Rp21,2 juta, namun sejak awal tahun menorehkan net sell asing sebesar Rp144 juta.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : David Eka Issetiabudi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
2 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi
Premium
6 jam yang lalu

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rapor Pasar Saham Negara Asean Jumat 29 Agustus, RI Jeblok Paling Dalam

Rapor Pasar Saham Negara Asean Jumat 29 Agustus, RI Jeblok Paling Dalam

Reli IHSG Sepekan Diwarnai Rekor ATH Baru, PGUN hingga TEBE Masuk Top Gainers

Reli IHSG Sepekan Diwarnai Rekor ATH Baru, PGUN hingga TEBE Masuk Top Gainers

Adu Laba Emiten Grup Mayapada: SONA Melejit, MAYA Koreksi Tipis

Adu Laba Emiten Grup Mayapada: SONA Melejit, MAYA Koreksi Tipis

Cuan Jumbo Pelican Tinggalkan Grup Garuda Food (KEJU & GOOD) Milik Konglomerat Sudhamek

Cuan Jumbo Pelican Tinggalkan Grup Garuda Food (KEJU & GOOD) Milik Konglomerat Sudhamek

Bakal Launching Produk Donat, FORE Suntik Modal Anak Usaha

Bakal Launching Produk Donat, FORE Suntik Modal Anak Usaha

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Isuzu, Hino, Fuso, amid Imported Trucks Flooding from China

Isuzu, Hino, Fuso, amid Imported Trucks Flooding from China

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penjualan Domestik Loyo, OBM Drilchem (OBMD) Bukukan Koreksi Laba 21,06%
Korporasi
1 jam yang lalu

Penjualan Domestik Loyo, OBM Drilchem (OBMD) Bukukan Koreksi Laba 21,06%

Axiata Investment Lepas 4,76% Saham Link Net (LINK)
Bursa & Saham
5 jam yang lalu

Axiata Investment Lepas 4,76% Saham Link Net (LINK)

Rapor Pasar Saham Negara Asean Jumat 29 Agustus, RI Jeblok Paling Dalam
Bursa & Saham
7 jam yang lalu

Rapor Pasar Saham Negara Asean Jumat 29 Agustus, RI Jeblok Paling Dalam

Laba Bersih Nusantara Sawit (NSSS) Meroket 1.000% Lebih per Semester I/2025
Korporasi
7 jam yang lalu

Laba Bersih Nusantara Sawit (NSSS) Meroket 1.000% Lebih per Semester I/2025

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus
Emas
9 jam yang lalu

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

2

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

3

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi

4

Kapitalisasi BEI Menguap Rp195 Triliun Terpapar Demo Rusuh, IHSG Parkir Level 7.830,49

5

IHSG Menguap Rp195 Triliun Imbas Demo Jakarta, Simak Saham Penekannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

2

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

3

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi

4

Kapitalisasi BEI Menguap Rp195 Triliun Terpapar Demo Rusuh, IHSG Parkir Level 7.830,49

5

IHSG Menguap Rp195 Triliun Imbas Demo Jakarta, Simak Saham Penekannya