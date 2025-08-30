Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

Harga buyback emas di Pegadaian bervariasi: Antam Rp1,810 juta, Galeri 24 Rp1,812 juta, UBS Rp1,810 juta per gram. Harga jual tertinggi Antam.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas batangan hari ini, Sabtu (30/8/2025) di Pegadaian seperti Antam, Galeri 24 dan UBS menunjukkan perbedaan antar-penyedia.

Untuk emas ukuran 1 gram, Pegadaian menjual emas Antam di harga Rp2,043 juta dengan buyback Rp1,810 juta. Angka tersebut lebih mahal dibandingkan Galeri 24 yang menawarkan Rp1,948 juta dengan buyback Rp1,812 juta, serta UBS yang menetapkan harga jual Rp1,965 juta dengan buyback Rp1,810 juta.

Perbedaan harga juga terlihat pada ukuran lebih besar. Emas Antam 100 gram dijual Rp198,237 juta dengan buyback Rp180,169 juta. Sementara itu, Galeri 24 memasang Rp189,210 juta dengan buyback Rp180,349 juta, sedangkan UBS menetapkan Rp190,882 juta dengan buyback Rp180,169 juta.

Di kategori 1.000 gram, Antam mematok harga jual Rp1,980 miliar dan buyback Rp1,792 miliar, sedangkan Galeri 24 menawarkan Rp1,890 miliar dengan buyback Rp1,794 miliar. UBS belum mencatatkan harga di ukuran tersebut.

Harga emas ukuran menengah juga memperlihatkan tren serupa. Pada ukuran 10 gram, Antam menjual Rp19,901 juta, UBS Rp19,173 juta, dan Galeri 24 Rp18,993 juta.

Harga Emas Galeri 24, Antam, dan UBS (Harga Jual dan Buyback):