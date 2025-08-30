Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

Harga buyback emas di Pegadaian bervariasi: Antam Rp1,810 juta, Galeri 24 Rp1,812 juta, UBS Rp1,810 juta per gram. Harga jual tertinggi Antam.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 11:07
Share
Karyawati memperlihatkan logam mulia di salah satu gerai Galeri 24 di Jakarta, Senin (21/4/2025)./JIBI/Bisnis/Arief Hermawan
Karyawati memperlihatkan logam mulia di salah satu gerai Galeri 24 di Jakarta, Senin (21/4/2025)./JIBI/Bisnis/Arief Hermawan
Ringkasan Berita
  • Harga buyback emas di Pegadaian bervariasi antara Antam, Galeri 24, dan UBS, dengan Antam cenderung lebih mahal.
  • Untuk ukuran 1 gram, Antam dijual Rp2,043 juta dengan buyback Rp1,810 juta, sedangkan Galeri 24 dan UBS menawarkan harga lebih rendah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas batangan hari ini, Sabtu (30/8/2025) di Pegadaian seperti Antam, Galeri 24 dan UBS menunjukkan perbedaan antar-penyedia.

Untuk emas ukuran 1 gram, Pegadaian menjual emas Antam di harga Rp2,043 juta dengan buyback Rp1,810 juta. Angka tersebut lebih mahal dibandingkan Galeri 24 yang menawarkan Rp1,948 juta dengan buyback Rp1,812 juta, serta UBS yang menetapkan harga jual Rp1,965 juta dengan buyback Rp1,810 juta.

Perbedaan harga juga terlihat pada ukuran lebih besar. Emas Antam 100 gram dijual Rp198,237 juta dengan buyback Rp180,169 juta. Sementara itu, Galeri 24 memasang Rp189,210 juta dengan buyback Rp180,349 juta, sedangkan UBS menetapkan Rp190,882 juta dengan buyback Rp180,169 juta.

Baca Juga

Di kategori 1.000 gram, Antam mematok harga jual Rp1,980 miliar dan buyback Rp1,792 miliar, sedangkan Galeri 24 menawarkan Rp1,890 miliar dengan buyback Rp1,794 miliar. UBS belum mencatatkan harga di ukuran tersebut.

Harga emas ukuran menengah juga memperlihatkan tren serupa. Pada ukuran 10 gram, Antam menjual Rp19,901 juta, UBS Rp19,173 juta, dan Galeri 24 Rp18,993 juta.

Harga Emas Galeri 24, Antam, dan UBS (Harga Jual dan Buyback):

Berat (gram) Galeri 24 Jual Galeri 24 Buyback Antam Jual Antam Buyback UBS Jual UBS Buyback
0,5 Rp1.022.000 Rp906.000 Rp1.074.000 Rp905.000 Rp1.063.000 Rp905.000
1 Rp1.948.000 Rp1.812.000 Rp2.043.000 Rp1.810.000 Rp1.965.000 Rp1.810.000
2 Rp3.837.000 Rp3.624.000 Rp4.023.000 Rp3.621.000 Rp3.901.000 Rp3.621.000
3 - - Rp6.009.000 Rp5.431.000 - -
5 Rp9.522.000 Rp9.061.000 Rp9.979.000 Rp9.052.000 Rp9.638.000 Rp9.052.000
10 Rp18.993.000 Rp18.123.000 Rp19.901.000 Rp18.105.000 Rp19.173.000 Rp18.105.000
25 Rp47.364.000 Rp45.087.000 Rp49.621.000 Rp45.042.000 Rp47.838.000 Rp45.042.000
50 Rp94.652.000 Rp90.174.000 Rp99.159.000 Rp90.084.000 Rp95.479.000 Rp90.084.000
100 Rp189.210.000 Rp180.349.000 Rp198.237.000 Rp180.169.000 Rp190.882.000 Rp180.169.000
250 Rp472.791.000 Rp448.653.000 Rp495.316.000 Rp448.205.000 Rp477.063.000 Rp448.205.000
500 Rp945.116.000 Rp897.306.000 Rp990.413.000 Rp896.410.000 Rp953.003.000 Rp896.410.000
1.000 Rp1.890.232.000 Rp1.794.613.000 Rp1.980.784.000 Rp1.792.820.000 - -

Sumber: Galeri 24 Pegadaian

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
4 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule
Premium
12 jam yang lalu

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.980.000 per Gram

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.980.000 per Gram

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.964.000 per Gram

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.964.000 per Gram

Harga Emas Melesat Rekor Tertinggi Pekan Ini, Dipicu Harapan The Fed Pangkas Suku Bunga

Harga Emas Melesat Rekor Tertinggi Pekan Ini, Dipicu Harapan The Fed Pangkas Suku Bunga

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus
Emas
52 menit yang lalu

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi
Emas
1 jam yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi

Alasan Sekuritas Tetap Optimistis Terhadap Saham Adaro Andalan (AADI)
Rekomendasi
1 jam yang lalu

Alasan Sekuritas Tetap Optimistis Terhadap Saham Adaro Andalan (AADI)

Reli IHSG Sepekan Diwarnai Rekor ATH Baru, PGUN hingga TEBE Masuk Top Gainers
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Reli IHSG Sepekan Diwarnai Rekor ATH Baru, PGUN hingga TEBE Masuk Top Gainers

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.980.000 per Gram
Emas
2 jam yang lalu

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.980.000 per Gram

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

Kapitalisasi BEI Menguap Rp195 Triliun Terpapar Demo Rusuh, IHSG Parkir Level 7.830,49

5

Hartadinata (HRTA) & Anak UNTR Teken Jual Beli Logam Mulia Emas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

Kapitalisasi BEI Menguap Rp195 Triliun Terpapar Demo Rusuh, IHSG Parkir Level 7.830,49

5

Hartadinata (HRTA) & Anak UNTR Teken Jual Beli Logam Mulia Emas