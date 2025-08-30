Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi

Harga buyback emas Antam 24 karat naik menjadi Rp1.827.000/gram pada 30 Agustus 2025, meningkat Rp17.000 dari hari sebelumnya. Emas Antam bersertifikat LBMA dan diakui global.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 10:36
Share
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Warga menunjukan emas logam mulia di Jakarta, Minggu (10/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas 24 karat Antam pada perdagangan hari ini, Sabtu (30/8/2025), tercatat sebesar Rp1.827.000 per gram. Harga buyback emas batangan Antam ini naik Rp17.000 dibandingkan posisi kemarin.

Harga pembelian kembali emas Antam dalam tren naik, sebagai perbandingan titik terendah terjadi pada 20 Agustus lalu di level Rp1.736.000 per gram sebelum akhirnya terus merangkak tinggi dalam 10 hari perdagangan terakhir.

Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan Antam LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga jual kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan.

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Baca Juga

Ketentuan Kelengkapan Dokumen Identitas Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, pelanggan wajib memastikan kelengkapan dan kesesuaian data identitas, khususnya NIK, dalam setiap transaksi.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini, Sabtu, 30 Agustus 2025

Berat (gram) Harga Buyback
0,5 Rp913.500
1 Rp1.827.000
2 Rp3.654.000
5 Rp9.135.000
10 Rp18.270.000
25 Rp45.675.000
50 Rp91.350.000
100 Rp182.700.000

Sumber: Logam Mulia. Harga belum termasuk pajak dan bea meterai.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
3 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule
Premium
11 jam yang lalu

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.980.000 per Gram

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.980.000 per Gram

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

Harga Emas Melesat Rekor Tertinggi Pekan Ini, Dipicu Harapan The Fed Pangkas Suku Bunga

Harga Emas Melesat Rekor Tertinggi Pekan Ini, Dipicu Harapan The Fed Pangkas Suku Bunga

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.964.000 per Gram

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.964.000 per Gram

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

Para Pembeli Emas Antam yang Full Senyum Kala Harga Buyback Naik 30,84% hingga Rabu (27/8)

Para Pembeli Emas Antam yang Full Senyum Kala Harga Buyback Naik 30,84% hingga Rabu (27/8)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi
Emas
10 menit yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi

Alasan Sekuritas Tetap Optimistis Terhadap Saham Adaro Andalan (AADI)
Rekomendasi
46 menit yang lalu

Alasan Sekuritas Tetap Optimistis Terhadap Saham Adaro Andalan (AADI)

Reli IHSG Sepekan Diwarnai Rekor ATH Baru, PGUN hingga TEBE Masuk Top Gainers
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Reli IHSG Sepekan Diwarnai Rekor ATH Baru, PGUN hingga TEBE Masuk Top Gainers

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.980.000 per Gram
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Dibanderol Rp1.980.000 per Gram

Harga Minyak Melemah, Pasar Cermati Turunnya Permintaan dan Pasokan OPEC
Komoditas
2 jam yang lalu

Harga Minyak Melemah, Pasar Cermati Turunnya Permintaan dan Pasokan OPEC

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

IHSG Ambles Hampir 2% Terseret Sentimen Politik dan Demonstrasi

5

Kapitalisasi BEI Menguap Rp195 Triliun Terpapar Demo Rusuh, IHSG Parkir Level 7.830,49

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

IHSG Ambles Hampir 2% Terseret Sentimen Politik dan Demonstrasi

5

Kapitalisasi BEI Menguap Rp195 Triliun Terpapar Demo Rusuh, IHSG Parkir Level 7.830,49