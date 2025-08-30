Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Laba Bersih Nusantara Sawit (NSSS) Meroket 1.000% Lebih per Semester I/2025

Laba bersih Nusantara Sawit Sejahtera (NSSS) melonjak 1.322,61% di semester I/2025, didorong penjualan CPO dan PK yang meningkat signifikan.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 13:03
Share
Kumpulan buah sawit yang telah lepas dari tandan sebelum dikirim ke pabrik kelapa sawit PT Sahabat Mewah dan Makmur, Belitung Timur, Rabu (28/8/2024). / Bisnis-Annasa Rizki Kamalina
Kumpulan buah sawit yang telah lepas dari tandan sebelum dikirim ke pabrik kelapa sawit PT Sahabat Mewah dan Makmur, Belitung Timur, Rabu (28/8/2024). / Bisnis-Annasa Rizki Kamalina

Bisnis.com, JAKARTA – PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. (NSSS) mencatatkan kinerja keuangan yang solid dalam semester I/2025. Laba bersih perseroan meroket lebih dari 1.000% seiring peningkatan penjualan.

Berdasarkan laporan keuangan, NSSS dalam periode Januari-Juni 2025 membukukan penjualan sebesar Rp946,62 miliar, tumbuh 66,20% year on year (YoY) dari Rp569,57 miliar pada periode sebelumnya.

Bila dibedah, dua segmen penjualan perseroan melesat tajam. Penjualan crude palm oil (CPO) tumbuh 57,94% YoY dari Rp511,31 miliar menjadi Rp807,54 miliar. Sedangkan penjualan palm kernel (PK) atau inti sawit berkontribusi sebesar Rp139,07 miliar, melesat 138,73% YoY dari Rp58,26 miliar.

Ditinjau dari pelanggan paling besar dengan share lebih dari 10%, penjualan ke PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) tumbuh 31,20% dari Rp387,53 miliar menjadi Rp508,43 miliar.

Urutan kedua, penjualan kepada PT Karyaindah Alam Sejatera melesat 148,03% YoY dari Rp77,40 miliar menjadi Rp191,98 miliar.

Urutan ketiga, ada PT Bina Karya Prima yang berkontribusi sebesar Rp107,11 miliar dari total penjualan NSSS. Pada semester I/2024, penjualan ke PT Bina Karya Prima belum termasuk yang melebihi 10% share dari total penjualan perseroan.

Baca Juga

Sementara itu, beban pokok penjualan hanya naik 3,05% YoY dari Rp426,75 miliar menjadi Rp946,62 miliar. Alhasil, laba bruto perusahaan melonjak signifikan sebesar 254,90% YoY dari Rp142,82 miliar menjadi Rp506,87 miliar.

Kinerja yang solid dari sisi top line tersebut membuat NSSS mengeruk cuan besar. Tercatat, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih pada semester I/2025 ini tumbuh 1.322,61%.

Pada Januari-Juni 2024, Nusantara Sawit Sejahtera membukukan laba bersih Rp22,09 miliar, dan untuk periode yang sama di tahun ini melesat menjadi Rp314,26 miliar.

Dari sisi neraca keuangan, NSSS mencatatkan pertumbuhan ekuitas sebesar 54,67% YoY dari Rp1,08 triliun menjadi Rp1,68 triliun. Sebaliknya, liabilitas perusahaan turun 15,75% YoY dari Rp2,61 triliun menjadi Rp2,20 triliun.

Dengan demikian, aset perusahaan tercatat sebesar Rp3,88 triliun, atau tumbuh 4,90% YoY dari Rp3,69 triliun pada periode yang sama di 2024.

Fundamental yang solid perseroan juga mendongkrak kinerjanya di pasar saham. NSSS pada penutupan perdagangan terakhir naik 1,42% ke 428 per saham, atau melesat 55,07% sejak awal tahun.

NSSS juga menjadi salah satu saham yang berkontribusi menarik aliran dana asing masuk pasar saham. Sejak awal tahun, NSSS mencatat net buy asing sebesar Rp1,03 triliun, dengan rincian di pasar reguler sebesar Rp33 miliar dan melalui penjualan tunai dan nego sebesar Rp993 miliar.

-----------------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
6 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule
Premium
14 jam yang lalu

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Signals of Slowing Indonesia’s GDP Growth Arise, Threatening the Q3 Report

Signals of Slowing Indonesia’s GDP Growth Arise, Threatening the Q3 Report

Petani Pesimistis Ekspor CPO ke Eropa Melesat Meski RI Menang di WTO

Petani Pesimistis Ekspor CPO ke Eropa Melesat Meski RI Menang di WTO

WTO Ruling Fuels Bullish Outlook for Palm Oil Stocks

WTO Ruling Fuels Bullish Outlook for Palm Oil Stocks

Reli Kenaikan Harga Sawit Riau Berlanjut, Pekan Ini jadi Rp3.690,95 per Kilogram

Reli Kenaikan Harga Sawit Riau Berlanjut, Pekan Ini jadi Rp3.690,95 per Kilogram

AS Sepakat Sawit hingga Karet RI Dibebaskan dari Tarif 19%

AS Sepakat Sawit hingga Karet RI Dibebaskan dari Tarif 19%

Prospek Ekspor Biodiesel & Sawit saat Pasar Eropa Makin Terbuka

Prospek Ekspor Biodiesel & Sawit saat Pasar Eropa Makin Terbuka

Aturan Deforestasi Uni Eropa Masih jadi Tantangan Emiten Sawit

Aturan Deforestasi Uni Eropa Masih jadi Tantangan Emiten Sawit

Intip Rekomendasi Saham Emiten Sawit Usai WTO Dukung RI

Intip Rekomendasi Saham Emiten Sawit Usai WTO Dukung RI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rapor Pasar Saham Negara Asean Jumat 29 Agustus, RI Jeblok Paling Dalam
Bursa & Saham
17 menit yang lalu

Rapor Pasar Saham Negara Asean Jumat 29 Agustus, RI Jeblok Paling Dalam

Laba Bersih Nusantara Sawit (NSSS) Meroket 1.000% Lebih per Semester I/2025
Korporasi
42 menit yang lalu

Laba Bersih Nusantara Sawit (NSSS) Meroket 1.000% Lebih per Semester I/2025

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus
Emas
2 jam yang lalu

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi
Emas
3 jam yang lalu

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi

Alasan Sekuritas Tetap Optimistis Terhadap Saham Adaro Andalan (AADI)
Rekomendasi
3 jam yang lalu

Alasan Sekuritas Tetap Optimistis Terhadap Saham Adaro Andalan (AADI)

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

5

Kapitalisasi BEI Menguap Rp195 Triliun Terpapar Demo Rusuh, IHSG Parkir Level 7.830,49

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

5

Kapitalisasi BEI Menguap Rp195 Triliun Terpapar Demo Rusuh, IHSG Parkir Level 7.830,49