Struktur Kepemilikan Saham COIN Terbaru, Free Float Capai 43,05%

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) melaporkan komposisi pemegang saham per 31 Juli 2025. Dalam laporan bertanggal 8 Agustus itu disebut porsi saham publik (free float) tercatat sebesar 43,05% dari total saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sekretaris Perusahaan Indira Indah Prameshwari yang mengutip data Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom, pemegang saham pengendali dengan kepemilikan terbesar adalah PT Megah Perkasa dengan 3,53 miliar saham atau 23,98% serta PT Bahana Nusantara sebesar 2,93 miliar saham atau 19,93%. Pengendali lain Budi Mardiono yang menguasai 1,17 miliar saham (7,93%) dan PT Teknologi Anak Nusantara dengan kepemilikan 750 juta saham (5,1%).

Sedangkan penerima manfaat akhir perusahaan adalah Andrew Hidayat, Jeth Soetoyo, Budi Mardiono, dan Aaron Ang Nio.

Data yang dikutip Minggu (10/8/2025) ini juga mencatat total saham COIN yang beredar mencapai 14,71 miliar lembar. Dari jumlah ini mayoritas saham berada di tangan nonpengendali sebesar 9.262.131.400 lembar (62,99%), sedangkan saham yang dimiliki pengendali tercatat 5.443.751.000 lembar (37,01%).

Sebagai informasi, IPO COIN melepas 15% saham ke publik. Selain empat pengendali, pemegang saham awal setelah IPO adalah PT Cakrawala Indotama Abadi, PT Duta Perkasa Teknologi, PT Fajar Informatika Perkasa, PT Graha Putra Mentari, dan PT Harmoni Sentosa Nusantara yang masing-masing memiliki 3,4% saham setelah IPO.

Nama lain pemegang saham awal COIN adalah PT Mantra Permata Sejahtera dan PT Surya Digital Gemilang dengan kepemilikan 3,19%. Lalu secara berurutan ada PT Energi Harmoni Perkasa, PT Sentra Dana Kapital dan PT Arunika Harmoni Semesta yang secara berurutan memiliki 2,55%, 1,27%, dan 0,85%.

Sementara itu, jumlah pemegang saham COIN hingga akhir Juli 2025 dilaporkan mencapai 119.185 investor.

Sebagai catatan, berdasarkan surat pernyataan bertanggal 25 April 2025 dari seluruh pemegang saham awal, masing-masing pemegang saham telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.

Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan masing-masing tanggal 14 Maret 2025, Andrew Hidayat, Jeth Soetoyo, BM, dan Aaron Ang Nio selaku pihak pengendali Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.