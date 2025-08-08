Bisnis Indonesia Premium
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat Akibat Rebalancing MSCI, Saham CUAN Hingga Sinar Mas (DSSA) Pendorong

IHSG ditutup menguat ke 7.533,38 didorong rebalancing MSCI. Saham CUAN, DSSA, dan PTRO naik signifikan, meski cadangan devisa turun.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 16:36
Karyawan beraktivitas didepan layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (16/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas didepan layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (16/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • IHSG ditutup menguat ke level 7.533,38 didorong oleh rebalancing MSCI dan kenaikan saham CUAN, DSSA, dan PTRO.
  • Kapitalisasi pasar mencapai Rp13.583 triliun dengan nilai transaksi harian sebesar Rp18,44 triliun.
  • Sentimen positif berasal dari aksi beli investor asing dan kenaikan harga komoditas, meskipun cadangan devisa Indonesia turun menjadi US$152 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada zona hijau, dengan menguat ke level 7.533,38 pada perdagangan Jumat (8/8/2025). Saham CUAN, DSSA, hingga PTRO menjadi saham-saham yang menguat sore ini, menyusul kabar rebalancing MSCI.

Berdasarkan data RTI Infokom, sebanyak 227 saham menguat, 398 saham melemah, dan 170 saham stagnan. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada kisaran 7.516-7.648. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp13.583 triliun.

Sebanyak 30,67 miliar saham diperdagangkan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp18,44 triliun.

Saham milik Prajogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) menjadi salah satu saham yang menguat sore ini. Saham CUAN naik hingga 7,19% ke level Rp1.565 per saham.

Emiten selanjutnya yang juga menguat adalah saham Grup Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA). Saham DSSA naik 20% ke level Rp78.600 per saham. 

Lalu, saham lainnya milik Prajogo Pangestu PT Petrosea Tbk. (PTRO) juga menguat 9,01% sore ini ke level Rp3.750 per saham. Ketiga saham tersebut tercatat masuk ke dalam indeks MSCI pada rebalancing periode Agustus ini.

Sebelumnya, Retail Research CGS International Sekuritas menjelaskan berlanjutnya aksi beli investor asing, masuknya CUAN dan DSSA ke dalam indeks MSCI, serta naiknya harga beberapa komoditas seperti emas, tembaga, timah menjadi sentimen positif untuk indeks harga saham gabungan hari ini.

Sementara itu, Tim Riset Phintraco Sekuritas menuturkan data cadangan devisa Indonesia pada Juli 2025 tercatat turun menjadi US$152 miliar dari US$152,6 miliar. Meskipun cadangan devisa berada pada level terendah selama delapan bulan terakhir, namun posisi saat ini masih cukup untuk membiayai 6,3 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri, di atas standar internasional sekitar 3 bulan impor. 

Selanjutnya investor akan menantikan dirilisnya indeks consumer confidence bulan Juli yang diperkirakan membaik pada level 118,4 dari 117,8 di Juni 2025. 

Phintraco Sekuritas menyebut dengan masuknya beberapa saham ke dalam indeks MSCI, hal ini menjadi faktor positif bagi IHSG hari ini.

 

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Anggara Pernando

