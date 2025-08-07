Bisnis Indonesia Premium
Harga Emas Antam Hari Ini, Kamis (7/8) Turun ke Rp1,94 Juta per Gram

Harga emas Antam 24 karat turun ke Rp1,94 juta/gram pada 7 Agustus 2025, dengan harga buyback Rp1,789 juta/gram. Pajak berlaku untuk transaksi jual beli.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 09:07
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Kamis (7/8/2025), terpantau melorot menjadi sebesar Rp1,94 juta per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram saat ini dihargai Rp1.021.500. 

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp1.021.500 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp3.500 dibandingkan dengan perdagangan kemarin, Rabu (6/8/2025) Rp1.025.000.

Sementara, harga emas berukuran 0,5 gram hari ini dibandingkan perdagangan sepekan sebelumnya (31/7/2025) masih dalam tren naik Rp21.000 atau dari Rp1.000.500.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.943.000 pada hari ini, turun Rp7.000 dibandingkan dengan harga kemarin Rp1.950.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.490.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.925.000.  

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp47.187.000, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp94.295.000. Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp188.512.000.  

Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp941.820.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.883.600.000.   

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.789.000 per gram, turun Rp7.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.   

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.   

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut adalah daftar harga emas Antam hari ini, Kamis (7/8/2025). 

Ukuran Emas Harga
0,5 gram Rp1.021.500
1 gram Rp1.943.000
2 gram Rp3.826.000
3 gram Rp5.714.000
5 gram Rp9.490.000
10 gram Rp18.925.000
25 gram Rp47.187.000
50 gram Rp94.295.000
100 gram Rp188.512.000
250 gram Rp471.015.000
500 gram Rp941.820.000
1.000 gram Rp1.883.600.000

 

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Anggara Pernando

