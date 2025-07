Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 31 Juli 2025

Rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif namun cenderung melemah di kisaran Rp16.390–Rp16.450 per dolar AS pada perdagangan Kamis (31/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah pada rentang Rp16.390 - Rp16.450 pada perdagangan hari ini, Kamis (31/7/2025).

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 0,02% atau 4 poin ke level Rp16.405 per dolar AS pada perdagangan Rabu (30/7/2025). Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau melemah 0,06% ke posisi 98,82.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini. Dari luar negeri, para pejabat AS dan China sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata perang tarif selama 90 hari.

Kemudian, terdapat keyakinan yang semakin meningkat bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga acuan dan tetap tidak berkomitmen untuk pelonggaran lebih lanjut. Meski begitu, ada tekanan dari Presiden AS Donald Trump untuk memangkas suku bunga.

Namun, tekanan dari Trump dapat menimbulkan perselisihan di antara para pembuat kebijakan The Fed. Gubernur Christopher Waller dan Michelle Bowman kemungkinan akan memberikan suara menentang keputusan Powell untuk mempertahankan suku bunga acuan.

Di sisi lain, beberapa tanda meredanya kondisi di pasar tenaga kerja, ditambah dengan kejelasan yang lebih lanjut tentang tarif Trump, juga dapat membuat The Fed lebih terbuka untuk akhirnya memangkas suku bunga acuan.

Dari dalam negeri, eskalasi geopolitik menjadi tantangan global memang telah membuat target pertumbuhan ekonomi sedikit terhambat. Namun, pemerintah optimistis dan terus mengakselerasi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, hingga investasi lewat sejumlah stimulus sebagai strategi jangka pendek untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025.

Oleh karena itu, semester II/2025 akan menjadi penentu tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Pada semester II/2025, ekonomi diharuskan tumbuh 5,4% agar target sepanjang tahun bisa tercapai.

Seiring dengan sentimen-sentimen tersebut, Ibrahim memprediksi, pada perdagangan hari ini, Kamis (31/7/2025), rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp16.390 - Rp16.450 per dolar AS.