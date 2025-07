Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 16 Juli 2025

09:41 WIB

Phintraco Sekuritas Jagokan 5 Saham, Ada ERAA dan CTRA

Secara teknikal, analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim menjelaskan IHSG mampu bertahan di atas MA200 di kisaran level 7.079. Indikator MACD masih menunjukkan momentum positif diikuti oleh volume beli.

Namun, lanjutnya, indikator Stochastic RSI berpotensi Death Cross di area overbought. Meskipun demikian, kesepakatan tarif dengan AS berpotensi menjadi katalis positif baru yang kuat.

Dengan demikian, IHSG diperkirakan berpotensi melanjutkan penguatan menguji level 7.200-7.250.

Sentimen datang dari Indonesia yang mencapai kesepakatan dagang awal dengan AS, dengan tarif ke AS akan diturunkan menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Sementara itu, barang-barang impor dari AS akan dikenakan tarif 0%.

Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian AS senilai US$4,5 miliar, dan 50 Jet Boeing.

Dari domestik, investor akan menantikan hasil RDG BI (16/7/2025) yang diperkirakan akan menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,25% dari 5,5%, serta menurunkan Deposit Facility Rate menjadi 4,5% dari 4,75% dan Lending Facility Rate menjadi 6% dari 6,25%.

Potensi penurunan BI Rate ini didukung oleh pergerakan nilai tukar rupiah yang lebih stabil, serta sebagai salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

Adapun, saham-saham top picks yang menjadi rekomendasi Phintraco Sekuritas hari ini adalah ERAA, CTRA, MDKA, MEDC, dan DEWA.