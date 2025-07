Catat! 8 Emiten Cum Dividen Hari Ini, Ada BLUE, OMED hingga GOLF

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten di pasar modal, seperti BLUE, OMED, hingga GOLF menjadwalkan cum dividen pada awal pekan hari ini, Senin (7/7/2025).

Tanggal cum dividen merupakan batas akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen. Untuk berhak memperoleh dividen, investor perlu membeli saham tersebut paling lambat pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sedikitnya 8 emiten menetapkan jadwal cum dividen tahun buku 2024 pada hari ini, Senin (7/7/2025).

Emiten-emiten tersebut antara lain, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk. (ASDM), PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN), PT Berkah Prima Perkasa Tbk. (BLUE) serta PT Gema Graha Sarana Tbk. (GEMA).

Selain itu, ada juga PT Intra Golflink Resorts Tbk. (GOLF), PT Jayamas Medica Industri Tbk. (OMED), PT Multi Hanna Kreasindo Tbk. (MHKI) dan PT Multi Indocitra Tbk. (MICE).

Untuk diketahui, PT Berkah Prima Perkasa Tbk. (BLUE) mengumumkan akan membagikan dividen tunai kepada investor senilai Rp9,61 miliar atau setara Rp23 per saham.

Direktur Utama BLUE Herman Tansri mengungkapkan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 26 Juni 2025, di mana ditetapkan pembagian dividen kepada investor adalah senilai Rp9.614.000.000 (Rp9,61 miliar) atau sekitar 58,7% dari laba bersih tahun buku 2024.

"Perseroan menyampaikan rencana pembagian dividen tunai untuk periode tahun buku 2024 adalah senilai Rp9,61 miliar atau setara Rp23 per saham," kata Herman di keterbukaan infromasi, Rabu (2/7/2025).

Adapun jadwal pembagian dividen BLUE antara lain, akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan negosiasi pada 7 Juli 2025. Sementara itu, tanggal perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 8 Juli 2025.

"Tanggal pembayaran dividen tunai BLUE pada 25 Juli 2025," tutur Herman.

Sementara itu, PT Jayamas Medica Industri Tbk. (OMED) memutuskan untuk membagikan dividen tunai kepada investor senilai Rp96,60 miliar atau setara Rp3,57 per saham.

Herlien Sri Ariani, Presiden Direktur OMED, menyampaikan perseroan merencanakan pembagian dividen tunai Rp3,57 per saham dengan nilai total Rp96,60 miliar. Pembagian dividen sesuai amanat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 26 Juni 2025.

“Kami mengalokasikan laba bersih 2024 senilai Rp324 miliar, sebagiannya dibagikan menjadi dividen untuk pemegang saham,” jelasnya dalam siaran pers, Selasa (1/7/2025).

Selain itu, dalam RUPSLB, para pemegang saham menyetujui rencana OMED untuk melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan nilai maksimum Rp 5 miliar selama periode 27 Juni 2025 hingga 27 Juni 2026.

Herlien menyebutkan langkah buyback ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek jangka panjang. Aksi ini juga mendukung program kepemilikan saham oleh karyawan (employee share ownership program) sehingga meningkatkan partisipasi mereka terhadap pertumbuhan kinerja perusahaan.

Adapun, emiten milik anak Tommy Soeharto, PT Intra Golflink Resorts Tbk. (GOLF) mengumumkan akan membagikan dividen tunai kepada investor senilai Rp13,51 miliar atau setara Rp0,7 per saham.

Corporate Secretary GOLF S. Hari Cahyanto mengungkapkan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 26 Juni 2025, di mana ditetapkan pembagian dividen kepada investor adalah senilai 13.514.998.705 (Rp13,51 miliar) yang bersumber dari dari laba bersih tahun buku 2024.

"Perseroan menyampaikan rencana pembagian dividen tunai untuk periode tahun buku 2024 adalah senilai Rp13,51 miliar atau setara Rp0,7 per saham," kata Hari di keterbukaan infromasi, Rabu (2/7/2025).

Adapun, jadwal pembagian dividen GOLF antara lain, akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen atau cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 7 Juli 2025. Lalu tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 8 Juli 2025.

"Tanggal pembayaran dividen tunai GOLF pada 23 Juli 2025," tutur Hari.

Berikut Daftar Cum Date Dividen 8 Emiten Hari Ini:

PT Asuransi Dayin Mitra Tbk. (ASDM) PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) PT Berkah Prima Perkasa Tbk. (BLUE) PT Gema Graha Sarana Tbk. (GEMA) PT Intra Golflink Resorts Tbk. (GOLF) PT Jayamas Medica Industri Tbk. (OMED) PT Multi Hanna Kreasindo Tbk. (MHKI) PT Multi Indocitra Tbk. (MICE)

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.