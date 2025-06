Perdagangan Derivatif Kripto Global Tembus Rp10,29 Kuadriliun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARA - Perdagangan derivatif kripto terus melonjak secara global dan telah melampaui US$633 miliar. Jenis investasi kripto ini pun kian dilirik di dalam negeri.

Data Coingecko per Kamis (12/6/2025), perdagangan derivatif kripto secara global tembus US$633 miliar atau sekitar Rp10,29 kuadriliun.

Sementara itu, khusus perdagangan derivatif kripto dalam negeri, mengutip data dari bursa kripto CFX, pada Mei 2025, transaksinya naik 61% dari April dan menyentuh Rp9,61 triliun.

Sejalan dengan tren global dan domestik itu, Head of Product Marketing Pintu Iskandar Mohammad mengungkapkan, trading volume perdagangan derivatif di Pintu Futures pada Mei 2025 mencatatkan rekor tertinggi sepanjang tahun ini, naik sebesar 53% dibandingkan dengan April.

Pintu Futures mencatatkan performa positif dengan volume perdagangan pada Mei 2025, unggul ketimbang perdagangan di pasar spot.

"Kenaikan ini juga membuat volume trading Futures melampaui volume trading Spot di Pintu Pro hingga 53% dengan deretan tiga token yang paling banyak diperdagangkan antara lain Bitcoin (BTC), Pepe (PEPE), dan Solana (SOL),” jelasnya, dikutip Selasa (17/6/2025).

Menurutnya, peningkatan performa Pintu Futures karena aksesibilitas yang semakin mudah lewat aplikasi maupun situs, pilihan token lebih dari 90, dan beragam fitur seperti indikator margin, kalkulasi margin yang transparan, dashboard lengkap, Take Profit & Stop Loss (TP/SL), Share Profit and Loss (PnL), hingga Know Your Customer (KYC) via situs yang membuat Pintu Futures sebagai platform trading derivatif crypto yang unggul.

Sebagai bagian dari upaya mendorong transaksi, Pintu menghadirkan kampanye Trade Small Win Big hingga 30 Juni 2025 yang bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai produk derivatif kripto kepada masyarakat Indonesia.

“Kami harap, lewat inisiatif ini mampu memberikan kontribusi besar pada peningkatan penetrasi dan adopsi investasi aset crypto khususnya pada produk derivatif crypto,” ujar Iskandar.

Lebih jauh, demi menjaga kepercayaan pengguna produk derivatif kriptonya, Pintu Futures secara bertahap bakal menambah lagi 60 token baru yang dapat diperdagangkan pada bulan ini.

Dengan begitu, ada lebih dari 150 token yang sudah tersedia di Pintu Futures. Dia selalu mengimbau bagi para trader agar berinvestasi dengan bijak termasuk mengetahui dan meminimalisir risiko yang akan terjadi karena futures trading memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi.