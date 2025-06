PREMIUM NOTE: Peluang Cinema XXI (CNMA), AMMN, CPO, hingga Lotte Chemical (LCI) dan Danantara.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA– Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium edisi Selasa (17/6/2025) mulai dari peluang Cinema XXI (CNMA), AMMN, hingga Lotte Chemical (LCI) dan Danantara.

1. Peluang Cinema XXI (CNMA) Balikkan Kinerja Keuangan pada Kuartal II/2025

Emiten pengelola bioskop, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. (CNMA) atau Cinema XXI, berpotensi membalikkan kinerja pada kuartal II/2025 setelah melemah pada triwulan perdana tahun ini. Berita selengkapnya klik di sini

2. Investor Kakap Beli Saham Amman (AMMN) saat Harga Jatuh dan Absen Bagi Dividen Lagi

Investor kakap membeli saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) saat harganya jatuh kemarin, Senin (16/6/2025). Di saat yang sama, Perseroan memutuskan untuk kembali absen membagi dividen. Berita selengkapnya klik di sini

3. Indonesia’s CPO Industry Still Looks Upbeat After Export Levy Hike

Palm oil companies are still looking at an upbeat outlook this year after ending Q1 with profit growth, despite recent policy headwind from the government’s decision to hike export levy on crude palm oil (CPO) from 7.5% to 10%, which had in turn caused export volume to decline. Berita selengkapnya klik di sini

4. Lotte Chemical (LCI) dan Danantara, Siap Jadi Penantang TPIA Milik Prajogo?

Emiten Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) bakal mendapatkan pesaing baru seiring dengan segera beroperasinya fasilitas petrokimia mili PT Lotte Chemical Indonesia (LCI). Tambah lagi, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mendorong Danantara untuk masuk ke proyek petrokimia milik raksasa asal Korea Selatan itu. Berita selengkapnya klik di sini

5. Rekomendasi Saham Pertamina Gas (PGAS) saat Harga Minyak Dunia Naik

Analis mengeluarkan rekomendasi terbaru untuk saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) saat harga minyak dunia dalam tren naik selama sebulan terakhir. Berita selengkapnya klik di sini