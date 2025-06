IHSG Ditutup Menguat 0,63% ke 7.113, Saham BRPT, BBRI & BMRI Kompak Hijau

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke level 7.113,42 pada perdagangan hari ini, Kamis (5/6/2025). Sejumlah saham big caps seperti BRPT hingga BBRI hingga BMRI kompak hijau.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG mencatatkan penguatan sebesar 0,63% atau 44,38 poin ke level 7.113,42. IHSG dibuka di level 7.100,23 pada perdagangan hari ini.

IHSG berada di level terendah 7.083,89 dan mencatatkan level tertinggi sepanjang perdagangan hari ini di level 7.136,64.

IHSG ditutup dengan nilai transaksi yang diperdagangkan mencapai Rp15,80 triliun, volume transaksi 22,76 miliar lembar, dan frekuensi transaksi 1,33 juta kali. Adapun, market cap pasar modal Indonesia mencapai Rp12.411 triliun.

Pada perdagangan hari ini, sebanyak 332 saham melemah, 279 saham menguat, dan 197 saham tak beranjak atau stagnan.

Deretan saham dengan nilai transaksi tinggi mencatatkan penguatan harga pada perdagangan hari ini. BRPT misalnya, emiten milik Prajogo Pangestu tersebut melejit 17,05% atau 220 poin ke level Rp1.510 per sham. Saham BBRI juga menguat 0,49% atau 20 poin ke Rp4.100 per lembar. Tak ketinggalan saham BMRI juga naik 1% atau 50 poin ke posisi Rp5.075 per lembar.

Sementara itu, emiten big caps yang melemah di antaranya, ANTM yang terkoreksi 2,82% ke Rp3.450, MBMA juga turun 0,44% ke Rp450 dan MDKA yang melemah 3,57% atau 80 poin ke level Rp2.160 per saham.

Sebelumnya, Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam risetnya menjelaskan IHSG kemarin ditutup menguat pada level 7.069 atau naik 0,344%. Secara teknikal, indikator stochastic RSI sudah mendekati area oversold, yang mengindikasikan potensi koreksi jangka pendek IHSG pada hari ini, mulai terbatas.

“Tapi histogram MACD masih di area negatif, serta garis MACD dengan garis sinyal melebar,” kata dia, Kamis (5/6/2025).

Meskipun demikian, lanjutnya, jika IHSG kuat bertahan di atas MA20 sekitar level 7.038, maka akan lebih terbuka peluang rebound lanjutan.

Namun, lanjutnya, perlu diwaspadai potensi aksi ambil untung jangka pendek menjelang libur long weekend. Dia memperkirakan IHSG masih akan bergerak fluktuatif pada kisaran 7.000-7.120.

Dari global, sentimen menurutnya akan datang dari beberapa data ekonomi penting, di antaranya trade balance, nonfarm payrolls, average hourly earnings, dan unemployment rate.

Dari Eropa, pasar akan menantikan pertemuan ECB (5/6/2025), yang diperkirakan akan kembali menurunkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 2,15% dari 2,40%. Selain itu akan dirilis data trade balance Jerman bulan April 2025 (6/6/2025). Dari Asia, China akan merilis data inflasi Mei 2025 dan trade balance Mei 2025 (9/6/2025).

Pasar juga masih menantikan perkembangan negosiasi dagang dengan AS sebelum batas waktu jeda 90 hari tarif resiprokal berakhir. Selain itu pasar menantikan realisasi investasi Danantara senilai Rp81,4 miliar, yang diambil dari potensi dividen BUMN senilai Rp120 miliar tahun ini, untuk delapan sektor ekonomi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.