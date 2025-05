Cek Top Gainers Pekan Ini, Ada Saham MAPB hingga Mustika Ratu MRAT

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan 0,53% selama sepekan terakhir dan ditutup pada level 7.175,81 pada perdagangan Rabu (28/5/2025). Meski demikian, sejumlah saham seperti MAPB hingga saham Mustika Ratu MRAT terpantau mengalami peningkatan harga signifikan dalam kurun 26–28 Mei 2025 dan masuk dalam jajaran top gainers.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran top gainers pekan ini ditempati oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) yang harga sahamnya melesat 94,03% dalam sepekan. Harga saham INRU ditutup pada level Rp780 per saham dari sebelumnya Rp402 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers disabet oleh PT Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO) yang naik 78,79% ke harga Rp236 per saham. Kemudian PT Agro Yasa Lestari Tbk. (AYLS) menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 45,16% sehingga berada pada harga Rp135 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah PT Tanah Laut Tbk. (INDX) dan PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. (ZYRX). Harga saham INDX melesat 34,78% sehingga menjadi Rp93 per saham dan saham ZYRX meningkat 31,03% sehingga berada pada level Rp152 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham PT MAP Boga Adiperkasa Tbk. (MAPB). Saham MAPB meningkat 29,05% selama sepekan, dari harga Rp1.050 per saham pada awal pekan menjadi Rp1.355 per saham.

Saham emiten perawatan tubuh PT Martina Berto Tbk. (MBTO) menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham MBTO melesat 26,25% menjadi Rp101 per saham dari Rp80 per saham.

Adapun saham-saham lain yang juga masuk menjadi saham tercuan pekan ini mencakup JECC yang naik 23,63% ke harga Rp1.125 per saham. Selanjutnya BAIK melesat 22,89% menjadi Rp102 per saham, dan saham Mustika Ratu MRAT naik 16% ke harga Rp290 per saham.

Sebelumnya, selama sepekan, IHSG melemah 0,53% dari posisi 7.214,16 pada pekan lalu.

Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan BEI Valentina Simon menuturkan nilai kapitalisasi pasar bursa pada pekan ini juga mencatatkan penurunan sebesar 1,12%, menjadi Rp12.420 triliun, dari angka Rp12.561 triliun pada pekan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) mencatatkan kenaikan sebesar 15,52%, menjadi Rp16,78 triliun, dari Rp14,52 triliun pada sepekan yang lalu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.