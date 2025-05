PREMIUM WRAP-UP: Aksi BlackRock Cs di ADRO hingga Cuan Dividen Prajogo Pangestu

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Berita pilihan Bisnis Indonesia Premium edisi Kamis (21/5/2025) mulai aksi BlackRock dkk di saham ADRO hingga cuan dividen Prajogo Pangestu.



1. Aksi Kompak Vanguard & BlackRock di Saham ADRO pada 2025

Duo perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, The Vanguard Group Inc. dan BlackRock Inc., bergerak seirama di saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) pada periode berjalan 2025.

Saham ADRO tengah melaju kencang di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sepekan terakhir. Banderol Rp2.160 hingga Kamis (22/5/2025) pukul 13:59 WIB mencerminkan kenaikan 11,34%. Berita selengkapnya klik di sini

2. Berkah Emiten Properti LPKR, BSDE, CTRA & PWON saat Suku Bunga Turun

Penurunan suku bunga acuan alias BI Rate menjadi katalis positif bagi emiten di sektor properti.Lantas, saham-saham properti mana yang berpotensi mendapat efek paling signifikan dari penurunan BI Rate?

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 20—21 Mei 2025, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan ke level 5,50%. Berita selengkapnya klik di sini

3.Investors Stay Aggressive about Buying ANTM Shares Amid Gold Price Swings

Amid volatile gold prices, several top-tier investors in PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) continue to accumulate shares in the state-owned gold miner aggressively. Berita selengkapnya klik di sini



4. Ikut Jejak Prajogo Pangestu Panen Dividen Petrindo (CUAN) 2025

Sejumlah investor kakap turut menikmati guyuran dividen emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), pada 2025. Rangkaian pembagian dividen Petrindo Jaya Kreasi memasuki jadwal pembayaran pada Kamis (22/5/2025). Berita selengkapnya klik di sini

5. Peluang Sektor Biotech Tarik Investor Susul Bill Gates hingga Grup Astra

Peluang investasi di sektor bioteknologi atau biotech menjanjikan, terutama setelah munculnya tren global yang dipicu tokoh dunia seperti Bill Gates. Lewat berbagai inisiatif dan investasinya, Gates aktif mendorong pengembanan bioteknologi, ketahanan pangan, hingga kesehatan. Berita selengkapnya klik di sini