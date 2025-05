IHSG Rawan Lanjut Koreksi, Cek Saham PANI, CLEO, hingga TLKM

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) rawan melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini, Rabu (21/5/2025). Investor disarankan mencermati saham CLEO, PANI, PSAB, dan TLKM.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup melemah 0,65% atau 46,48 poin ke posisi 7.094,6. Di level itu, IHSG naik tipis 0,21% year-to-date.

Tim Analis MNC Sekuritas mengatakan IHSG terkoreksi 0,65% ke 7.094 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Secara teknikal, posisi pergerakan IHSG diperkirakan sudah berada di akhir wave (v) dari wave [a] pada label hitam.

“Hal tersebut berarti, penguatan IHSG sudah mulai terbatas dan rawan berbalik terkoreksi, adapun area penguatan IHSG saat ini diperkirakan akan menguji area 7.218-7.227. Waspadai akan adanya koreksi ke rentang area 6.713-7.031,” katanya dalam riset, Rabu (21/5/2025).

Hari ini, IHSG diproyeksi bergerak pada rentang support 6.913–7.009 dan resistance 7.263–7.324.

Pada perdagangan hari ini, MNC Sekuritas menyarankan investor untuk mencermati saham PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO), PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), PT J Resources Asia Tbk. (PSAB), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

Berikut Rekomendasi Saham Teknikal MNC Sekuritas Hari Ini

CLEO - Buy on Weakness

CLEO terkoreksi ke 1,400 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Saat ini, kami memperkirakan, posisi CLEO saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (b) dari wave [b]. Buy on Weakness: 1,315-1,375; Target Price: 1,445, 1,470; Stoploss: below 1,290

PANI - Buy on Weakness

PANI terkoreksi 4,17% ke 10,925 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Kami perkirakan, posisi PANI saat ini sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave C. Buy on Weakness: 9,900-10,475; Target Price: 12,350, 13,725; Stoploss: below 8,500

PSAB - Buy on Weakness

PSAB terkoreksi 2,04% ke 288 disertai dengan munculnya tekanan jual. Kami perkirakan, posisi PSAB saat ini sedang berada pada bagian dari wave 2, sehingga PSAB masih rawan melanjutkan koreksinya. Buy on Weakness: 264-278; Target Price: 308, 322; Stoploss: below 250

TLKM - Buy on Weakness

TLKM terkoreksi 2,84% ke 2,740 disertai dengan munculnya tekanan jual. Kami perkirakan, posisi TLKM saat ini sedang berada di awal wave [b] dari wave 4, sehingga TLKM masih rawan melanjutkan koreksinya. Buy on Weakness: 2,460-2,670; Target Price: 2,960, 3,090; Stoploss: below 2,350

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.