Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 5 Mei 2025

Nilai tukar rupiah diproyeksi kembali menguat ke rentang Rp16.340 sampai Rp16.044 per dolar AS pada awal pekan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah diproyeksi lanjut menguat pada awal pekan ini, Senin (5/5/2025), seiring dengan estimasi dolar Amerika Serikat yang masih tertekan.

Pada perdagangan Jumat (2/5/2025), rupiah ditutup menguat ke posisi Rp16.437,5 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau turun 0,3% ke posisi 99,95.

Indeks dolar AS lanjut melemah 0,11 poin atau 0,11% ke level 99,91 pada hari ini hingga pukul 06.40 WIB.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali menguat ke rentang Rp16.340 sampai Rp16.044 per dolar AS. Faktor pendorongnya adalah konsolidasi Bank Indonesia (BI) dan pemerintah dalam menjalankan bauran kebijakan ekonomi.

Bloomberg mencatat rupiah sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah di hadapan dolar AS pada bulan lalu. Anjloknya rupiah dipicu oleh aksi jual global di pasar aset keuangan akibat dampak ketegangan tensi perang dagang global.

Ahmad Mobeen, ekonom senior S&P Global Market Intelligence, mengatakan rupiah sempat menyentuh level terendah seperti saat krisis finansial Asia pada 1997-1998.

"Apabila rupiah lanjut melemah, diperlukan intervensi lebih lanjut dari BI," ujarnya seperti dilansir Bloomberg, Senin (5/5/2025).

Di sisi lain, pandangan bearish mewarnai proyeksi pergerakan nilai tukar dolar AS.

Tim Analis Goldman Sachs Group Inc. yang dipimpin oleh Kamakshya Trivedi menyebut dolar AS dalam tekanan dan potensi penurunan suku bunga memberikan sinyal risiko resesi di AS.

Risiko dan peluang untuk mempertahankan deposit dolar diperkirakan terlihat berbeda bagi eksportir Asia. Mata uang Asia, seperti yuan China, dolar Taiwan, dan ringgit Malaysia diperkirakan menguat.

Sementara itu, Tim Analis Morgan Stanley yang dipimpin oleh David S. Adams memberikan pandangan bullish untuk euro dan yen Jepang.

"Kami bearish terhadap dolar AS sejalan dengan yield curve US treasury yang meruncing dan investor yang lanjut untuk melakukan lindung nilai terhadap aset investasi AS."