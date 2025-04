AKR Corporindo (AKRA) Tebar Dividen Rp1,97 Triliun, Catat Jadwalnya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) memutuskan untuk menebar dividen Rp1,97 triliun atau Rp100 per lembar kepada pemegang sahamnya. Dividen itu akan didistribusikan bulan depan.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (28/4/2025), AKRA akan memanfaatkan laba bersih Rp200 juta untuk dana cadangan dan Rp1,97 triliun dibagikan untuk dividen.

Adapun, nilai dividen per saham AKRA mencapai Rp100 per lembar, termasuk dividen interim Rp50 per saham yang telah dibayarkan pada Juli 2024. Alhasil, tebaran dividen final AKRA mencapai Rp50 per saham.

Dengan total dividen Rp1,97 triliun, rasio dividen AKRA untuk tahun buku 2024 mencapai 88,76%. Rasio tersebut sama dengan dividen AKRA untuk tahun buku 2023. Namun, nilai total dividen dan dividen per sahamnya lebih rendah.

"Kami konsisten menebar dividen di atas 50% menjadikan kami masuk ke dalam emiten di Bursa dengan high dividend yield. Untuk dividen tahun buku 2024, yield mencapai 8% lebih," kata Direktur & Corporte Secretary AKRA Suresh Vembu dalam konferensi pers RUPS AKRA pada Senin (28/4/2025).

Dividen AKRA itu mengacu pada capaian laba bersih sebesar Rp2,22 triliun pada 2024. Jumlah tersebut terkoreksi 19,97% secara tahunan (year on year/yoy) dari sebelumnya Rp2,78 triliun.

Penurunan laba AKRA terjadi seiring dengan menyusutnya pendapatan 7,98% yoy menjadi Rp38,72 triliun pada 2024, dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp42,08 triliun.

Sementara, untuk tebaran dividen, AKRA pun telah menjadwalkannya yang efektif digelar pada bulan depan. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi dimulai pada 7 Mei 2025. Lalu, momen pembayaran dividen pada 22 Mei 2025.

Berikut jadwal tebaran dividen AKRA:

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 7 Mei 2025

- Pasar Tunai: 9 Mei 2025

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

- Pasar Reguler dan Negosiasi: 8 Mei 2025

- Pasar Tunai: 14 Mei 2025

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date): 9 Mei 2025

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023: 22 Mei 2025