PREMIUM NOTES: Borong Saham Batu Bara, MSCI Mei 2025, Prabowo Soal Grup Salim

Bisnis.com, JAKARTA — Semarak belanja saham batu bara, anggota indeks MSCI 2025, hingga pujian Presiden Prabowo Subianto untuk Grup Salim.

Ragam ulasan yang dapat disimak melalui artikel Bisnis Indonesia Premium berikut:

1. Aksi Investor Kakap di Saham Batu Bara RI Usai Perintah Eksekutif Trump

Manuver investor raksasa di saham-saham batu bara Indonesia usai Presiden AS Donald Trump beri perintah eksekutif untuk memoles sektor emas hitam.

2. Gagal Masuk MSCI, Saham BREN, CUAN, PTRO Bakal Bergejolak?

Morgan Stanley mengumumkan bahwa saham BREN, CUAN, PTRO tak masuk indeks MSCI periode Mei 2025.

3. Prabowo Puji Grup Salim Tak Andalkan Pasar AS, Intip Pengiriman Indomie Cs ke Afrika

Prabowo apresiasi Grup Salim ekspor Indomie ke Afrika, dorong diversifikasi pasar agar tak tergantung pada Amerika Serikat.

4. Goldman’s Latest Stock Outlook and Target Prices for BBRI, BBCA, BMRI, BBNI

Goldman Sachs’ April review on Indonesian banks gave neutral ratings for state-owned banks BBRI, BMRI, and BBNI, in addition to a “Buy” rating for BBCA.

5. Boycott Impact Hits Starbucks (MAPB), Unilever (UNVR), Pizza Hut (PZZA) as 2024 Profits Slide

MAPB, PZZA, and UNVR experienced losses or declining profits in 2024, largely driven by the impact of boycott movements and weakening consumer demand.

