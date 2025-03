RUPST Cinema XXI (CNMA) Sepakati Dividen Rp750 Miliar & Buyback Saham Rp300 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Para pemegang saham pengelola bioskop Cinema XXI, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. (CNMA) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp750 miliar dan rencana pembelian kembali saham atau buyback senilai Rp300 miliar.

Adapun pembagian dividen dan buyback saham tersebut telah disetujui para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Senin (24/3/2025).

Direktur Utama Cinema XXI, Suryo Suherman menyatakan bahwa dividen tunai senilai Rp9 per saham adalah dividen interim sebesar Rp5 per saham yang telah dibayarkan pada 15 November 2024. Sisa dividen sebesar Rp4 per saham akan dibayarkan pada 24 April 2025.

“Pembagian dividen tunai ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjalankan perusahaan dengan fundamental bisnis yang solid, dan senantiasa menciptakan nilai tambah yang optimal bagi para pemegang saham,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (24/3/2025).

Selanjutnya, dalam RUPST CNMA juga menyetujui pembelian kembali saham atau buyback dengan dana maksimal Rp300 miliar. Harga maksimal buyback ditetapkan sebesar Rp270 per lembar saham, dengan tetap mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2023.

Dia mengatakan bahwa buyback akan dilakukan secara bertahap melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam jangka waktu maksimal 12 bulan setelah pelaksanaan RUPST.

"Rencana buyback ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta memperkuat kepercayaan investor," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa perseroan akan fokus pada pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, dengan tetap menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).

Selain itu, RUPST Cinema XXI juga menyetujui laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2024, dan penggunaan dana hasil Initial Public Offering (IPO) sampai dengan 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp1.719 miliar.

Dia menjelaskan bahwa dana IPO sebesar Rp899 miliar digunakan untuk pengembangan dan ekspansi jaringan bioskop, Rp500 miliar untuk pembayaran sebagian pokok utang bank dan Rp320 miliar untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha perseroan.

Selain itu, juga menetapkan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan 2025, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi seperti gaji, honorarium, serta tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris pada 2025.

Direktur Cinema XXI, Tri Rudy Anitio mengungkap bahwa CNMA membukukan pendapatan sebesar Rp5,7 triliun pada 2024, tumbuh 9,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian dari sisi ekspansi, Cinema XXI sudah membuka 16 lokasi bioskop baru dan menambah 70 layar sepanjang 2024, sehingga total bioskop yang dioperasikan mencapai 256 bioskop dengan 1.350 layar di 65 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia.

"Perluasan ini turut mendorong peningkatan jumlah penonton menjadi 87,1 juta penonton pada 2024,” tambahnya.