Profil Djamal Attamimi 'Orang' TBS Energi (TOBA) yang Jadi Pengurus Danantara

Bisnis.com, JAKARTA — Komisaris PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) Djamal Attamimi bergabung sebagai Managing Director Honding investment Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Djamal duduk di kursi Managing Direktor Holding Investmen Danantara membantu Pandu Sjahrir bersama dengan Febriany Eddy, Riko Banardi dan Stefanus Ade Widjaja.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Rosan Perkasa Roeslani memastikan bahwa penunjukan pengurus Danantara telah melalui pemilihan secara selektif dan bebas dari kepentingan politis.

"Mungkin banyak yang tidak familiar karena ini nama-nama yang banyak berkecimpung di market dan mempunyai rekam jejak yang sangat baik," ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3/2025).

“Arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] sudah jelas tidak ata titipan nama, jadi itu pegangan kami,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Menurutnya, Danantara berkomitmen membangun tata kelola secara profesional, dengan pemimpin-pemimpin terbaik yang siap membawa perubahan bagi Indonesia.

"Tentunya ini membutuhkan kerja keras yang tidak mudah. Namun, kami semua di jajaran Danantara berkomitmen untuk menjalankan tugas ini sebaik-baiknya," ujarnya.

Rosan pun mengaku optimistis bahwa para pemimpin yang terpilih merupakan tim terbaik yang mampu membawa perubahan signifikan ke depan.

“Kalau dalam dunia olahraga ada 'dream team', maka di Danantara, kami juga memiliki dream team yang siap bekerja keras untuk negeri ini,” katanya.

Sebagai infromasi, Djamal Attamimi diangkat menjadi komisaris TOBA berdasarkan Akta Nomor 86 tanggal 26 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan diangkat kembali berdasarkan Akta Nomor 109 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Dia juga pernah menjabat sebagai Managing Director, Head of Debt Origination Nomura Securities Singapore dan Managing Director di Deutsche Bank Singapore sebagai Co-head, Capital Markets & Treasury Solutions, Southeast Asia dan Head of Investment Banking, Indonesia.

Djamal tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi TOBA, namun memiliki afiliasi dengan Pemegang Saham utama dan pengendali.

Adapun, Djamal meraih gelar Sarjana Ekonomi dari University of California-Berkeley, Amerika Serikat dan Master of Business Administration dari Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management, di Rotterdam, Belanda.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) Pandu Patria Sjahrir menyerahkan surat pengunduran diri dari TOBA. Pengunduran diri ini diajukan Pandu Sjahrir setelah dilantik sebagai pengurus BPI Danantara.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktur TOBA Alvin Firman Sunanda dan Direktur TOBA Juli Oktarina mengatakan TOBA telah menerima surat pemberitahuan pengunduran diri Pandu Sjahrir pada 24 Februari 2025, dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama TOBA.

"Pengunduran diri tersebut akan efektif pada tanggal 24 Februari 2025," kata Alvin dan Juli, Senin (24/2/2025).

Manajemen TOBA juga menjelaskan pengunduran diri ini sehubungan dengan penunjukan atau pelantikan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Selanjutnya, TOBA akan memenuhi dan menjalankan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, POJK 33/2014, dan POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, untuk pelaksanaan RUPS. Meski demikian, TOBA belum mengumumkan kapan tepatnya RUPS tersebut akan dilakukan.

Berikut daftar pengurus Danantara

Board of Danantara

Chief Executive Officer (CEO) Danantara: Rosan Roeslani

Chief Operating Officer (COO) Danantara: Dony Oskaria

Chief Investment Officer (CIO) Danantara: Pandu Sjahrir

Managing Director

Managing Director/ Chief Economist: Reza Yamora Siregar

Managing Director Legal: Robertus Bilitea

Managing Director Risk and Sustainability: Lieng Seng Wee

Managing Director Finance: Arief Budiman

Managing Director Treasury: Ali Setiawan

Managing Director Global Relation and Governance: Mohamad Al Arief

Managing Director Stakeholders Management: Rohan Hafas

Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat

Managing Director Human Resources: Sanjay Bhawarni

Managing Director Head Office: Ivy Santoso



Dewan Pengawas/Supervisory Board:

Erick Thohir

Muliaman Hadad

Para Menteri Koordinator dan Mensesneg



Dewan Pengarah:

Joko Widodo

Susilo Bambang Yudhoyono



Dewan Penasihat/Advisory Board:

Ray Dalio

Helman Sitohang

Jeffrey Sachs

F. Chapman Taylor

Thaksin Shinawatra (Mantan PM Thailand)



Jajaran Komite

1. Komite Pengawasan

Ketua PPATK

Ketua KPK

Ketua BPK

Kapolri

Jaksa Agung



2. Komite Manajemen Risiko :John Prasetio

Komite Investasi dan Portofolio : Yip Kim



Holding Operational

Managing Director SDM: Agus Dwi Handaya

Managing Director Non Financial: Febriany Eddy

Managing Director Risk: Riko Banardi



Holding Investment