Profil Thaksin Shinawatra Ex PM Thailand yang Jadi Dewan Penasihat Danantara

Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran pengurus superholding BUMN, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) hari ini, Senin (24/3/2025) telah diumumkan. Salah satu nama yang muncul adalah mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.

Thaksin akan menjadi Dewan Penasihat Danantara bersama empat tokoh lainnya, yakni Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, serta Chapman Taylor.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Rosan Perkasa Roeslani memastikan bahwa penunjukan pengurus Danantara telah melalui pemilihan secara selektif dan bebas dari kepentingan politis.

"Mungkin banyak yang tidak familiar karena ini nama-nama yang banyak berkecimpung di market dan mempunyai rekam jejak yang sangat baik," ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Sementara, salah satu nama yang muncul, yakni Thaksin Shinawatra merupakan nama yang akrab di perpolitikan Asia Tenggara. Thaksin merupakan mantan Perdana Menteri Thailand yang menjabat sejak 2001 hingga 2006.

Kiprah Thaksin di politik dimulai sejak ia mendirikan Partai Thai Rak Thai pada 1998. Ia pun sempat menjadi anggota parlemen lewat partainya.

Sebelum masuk ke dunia politik, Thaksin merupakan pengusaha papan atas. Ia merupakan pendiri konglomerasi Shin Corporation, di mana salah satu portofolionya adalah perusahaan operator seluler terbesar di Thailand, Advanced Info Service (AIS). Ia juga merupakan salah satu orang terkaya di Thailand.

Thaksin memiliki latar belakang pendidikan Bachelor of Arts (BA) dalam bidang ilmu politik di Thailand. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan Master of Arts (MA) dalam bidang Criminal Justice di Sam Houston State University, AS. Di kampus dan jurusan yang sama, ia melanjutkan pendidikan PhD-nya.

Setelah tidak menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand, Thaksin masih aktif di kancah politik. Thaksin pun pernah menjabat sebagai penasihat pribadi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

Berikut daftar pengurus Danantara

Board of Danantara

Chief Executive Officer (CEO) Danantara: Rosan Roeslani

Chief Operating Officer (COO) Danantara: Dony Oskaria

Chief Investment Officer (CIO) Danantara: Pandu Sjahrir

Managing Director

Managing Director/ Chief Economist: Reza Yamora Siregar

Managing Director Legal: Robertus Bilitea

Managing Director Risk and Sustainability: Lieng Seng Wee

Managing Director Finance: Arief Budiman

Managing Director Treasury: Ali Setiawan

Managing Director Global Relation and Governance: Mohamad Al Arief

Managing Director Stakeholders Management: Rohan Hafas

Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat

Managing Director Human Resources: Sanjay Bhawarni

Managing Director Head Office: Ivy Santoso



Dewan Pengawas/Supervisory Board:

Erick Thohir

Muliaman Hadad

Para Menteri Koordinator dan Mensesneg



Dewan Pengarah:

Joko Widodo

Susilo Bambang Yudhoyono



Dewan Penasihat/Advisory Board:

Ray Dalio

Helman Sitohang

Jeffrey Sachs

F. Chapman Taylor

Thaksin Shinawatra (Mantan PM Thailand)



Jajaran Komite

1. Komite Pengawasan

Ketua PPATK

Ketua KPK

Ketua BPK

Kapolri

Jaksa Agung



2. Komite Manajemen Risiko :John Prasetio

Komite Investasi dan Portofolio : Yip Kim



Holding Operational

Managing Director SDM: Agus Dwi Handaya

Managing Director Non Financial: Febriany Eddy

Managing Director Risk: Riko Banardi



Holding Investment