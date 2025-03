Saham-Saham Paling Cuan dan Boncos Sepekan, Cek Daftarnya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada sebanyak 10 saham yang paling cuan alias menjadi top gainers dalam sepekan terakhir, sedangkan 10 saham lainnya menjadi yang paling boncos atau top losers.

Mengacu data BEI pada 17-21 Maret 2025, saham paling cuan yakni PT Golden Flower Tbk. (POLU) yang naik 80,7% dalam sepekan ke level Rp5.150 per saham. Disusul PT Aesler Grup Internasional Tbk. (RONY) yang naik 71,34% ke posisi Rp2.750 pada akhir pekan.

Berikutnya, ada PT Hotel Fitra International Tbk. (FITT) yang naik 36,92% menjadi Rp178 per saham. Diikuti PT Perma Plasindo Tbk. (BINO) yang naik 30,37% ke posisi Rp176 dalam sepekan.

Emiten koleksi Lo Kheng Hong, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) juga menduduki top gainers dengan kenaikan 19,03% ke posisi Rp1.595 per saham. Disusul PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. (TGUK) yang naik 18%.

Di lain sisi, emiten yang menduduki top losers yakni PT Multi Medika Internasional Tbk. (MMIX) yang boncos 31,54% sepekan ke posisi Rp102 per saham. Diikuti PT Sarana Mitra Luas Tbk. (SMIL) yang turun 27,31% ke Rp314 per saham.

Selanjutnya, PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. (MAPA) ambles 25,77% ke posisi Rp605 per saham, diikuti PT Suryamas Dutamakmur Tbk. (SMDM) turun 24,88% ke posisi Rp1.510 per saham.

Kemudian, PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. (BDKR) terkoreksi 24,76% ke posisi Rp158 per saham. Disusul PT Kedaung Indah Can Tbk. (KICI) yang turun 24,34% ke posisi Rp115 per saham.

Pasar Saham Riuh Trading Halt

Adapun, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 3,95% dalam sepekan dan parkir di level 6.258,17 pada akhir perdagangan Jumat (21/3/2025), dari posisi 6.515,63 pada penutupan perdagangan pekan sebelumnya.

IHSG sempat ambles 6,12% ke level 6.076,08 pada sesi I perdagangan Selasa (18/3/2025). Hal itu memicu BEI melakukan pembekuan perdagangan sementara atau trading halt, pertama kalinya sejak 2020.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, BEI terakhir kali melakukan trading halt pada 10 September 2020. Saat pandemi Covid-19 itu, pasar saham mengalami volatilitas tinggi sehingga BEI melakukan tujuh kali trading halt sepanjang 2020.

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad menyampaikan bahwa kondisi pasar saham saat ini mengakibatkan investor asing melakukan aksi jual bersih atau net sell senilai triliunan rupiah.

"Investor asing hari ini mencatatkan nilai jual bersih Rp2,35 triliun dan sepanjang tahun 2025 ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp33,18 triliun," ujar Kautsar melalui laman BEI pada Jumat (21/3/2025).

Selain itu, penurunan turut dialami oleh kapitalisasi pasar Bursa, yaitu sebesar 3,68% menjadi Rp10.822 triliun pada Jumat (21/3) dari posisi Rp11.235 triliun pada sepekan sebelumnya.

Meski demikian, peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian Bursa selama sepekan, yaitu sebesar 61,83% menjadi Rp15,21 triliun dari Rp9,40 triliun pada pekan sebelumnya.

10 Top Gainers Sepekan 17-21 Maret 2025:

1. POLU (+80,70%)

2. RONY (+71,34%)

3. FITT (+36,92%)

4. BINO (+30,73%)

5. IOTF (+21,88%)

6. BEEF (+20%)

7. ANJT (+19,03%)

8. TGUK (+18%)

9. FWCT (+17,05%)

10. SHIP (+16,28%)

10 Top Losers Sepekan 17-21 Maret 2025:

1. MMIX (-31,54%)

2. SMIL (-27,31%)

3. MAPA (-25,77%)

4. SMDM (-24,88%)

5. BDKR (-24,76%)

6. KICI (-24,34%)

7. DWGL (-23,88%)

8. LIVE (-23,50%)

9. HITS (-23,33%)

10. MSIN (-21,81%)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.