Indeks Bisnis-27 Dibuka Hijau Ditopang Penguatan Saham MAPI, TLKM & ICBP

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka hijau pada perdagangan hari ini, Rabu (12/3/2025). Kenaikan Indeks kali ini didorong oleh penguatan saham PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) hingga PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia ini bergerak ke level 473,47 atau menguat 1,23%.

Dari 27 konstituen indeks, terdapat 21 saham menguat, 3 saham melemah dan 3 saham lainnya stagnan.

Sesaat setelah pembukaan perdagangan, saham MAPI dan TLKM menguat masing-masing 6,14% dan 2,53%. Saham MAPI kini diperdagangkan di level Rp1.555 per saham dan TLKM di level Rp2.430 per saham.

Sementara itu, saham ICBP menguat 1,92% ke level Rp10.625 per saham. Selain itu, saham BBRI dan PGAS menguat masing-masing 1,85% dan 1,72%. Saham BBRI bergerak ke level Rp3.860 per saham dan PGAS ke level Rp1.475 per saham.

Di sisi lain, indeks kali ini ditekan koreksi saham ADMR, ASII dan INKP. Saham ADMR susut 0,58% ke level Rp860 per saham.

Sementara itu, saham ASII dan INKP masing-masing susut 0,63% dan 0,82%. Saham ASII bergerak ke level Rp4.770 per saham dan INKP ke level Rp4.830 per saham.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (12/3/2025), didorong oleh kenaikan harga saham emiten bank jumbo dan mineral logam.

Berdasarkan data Bloomberg, IHSG dibuka naik 42 poin atau 0,64% ke level 6.587,63. Pada pembukaan, IHSG bergerak di rentang 6.546 hingga 6.593.

IHSG rebound setelah pada perdagangan kemarin melemah sebesar 0,79% atau 52,36 poin ke level 6.545,85. Di level itu, indeks komposit sudah terkoreksi 7,54% year-to-date.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.