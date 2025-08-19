IHSG Berpeluang Menguat ke Atas 8.000 Hari Ini, Cermati Saham BBNI, CMRY & MAPI

IHSG berpotensi menguat di atas 8.000 pada hari ini, Selasa (19/8/2025). Analis rekomendasikan buy on weakness untuk saham BBNI, CMRY hingga MAPI.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan berpeluang melanjutkan penguatan dan bergerak di atas 8.000 pada perdagangan hari ini, Selasa (19/8/2025). Sejumlah saham seperti BBNI, CMRY hingga MAPI pun masuk dalam radar rekomendasi analis.

Pada perdagangan sebelumnya, Jumat (15/8/2025), IHSG ditutup melemah 0,41% ke level 7.898,37. Sepanjang sesi, indeks sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa dengan rentang perdagangan di 7.898,37–8.017,17. Tercatat, 244 saham menguat, 451 saham melemah, dan 261 saham stagnan.

Adapun level intraday tertinggi IHSG mencapai 8.017,068 sebelum akhirnya terkoreksi di penutupan. Rekor penutupan sebelumnya terjadi sehari sebelumnya, Kamis (14/8/2025), ketika IHSG ditutup di 7.931,251 dengan kapitalisasi pasar mencatatkan rekor Rp14.315 triliun.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad menegaskan, pencapaian IHSG yang menembus 8.000 menjadi tonggak penting jelang HUT ke-80 RI.

"Pencapaian ini mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Hal ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi nyata investor pasar modal bagi perekonomian nasional di momen HUT ke-80 RI," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (17/8/2025).

Meski begitu, Tim Riset MNC Sekuritas menilai koreksi pada akhir pekan lalu menunjukkan adanya tekanan jual. Mereka memperkirakan IHSG masih berpeluang menguji level 8.025–8.102, namun dengan risiko koreksi jangka pendek ke kisaran 7.815–7.892.

Level teknikal IHSG

Support: 7.800, 7.680

Resistance: 8.008, 8.103

Berikut rekomendasi saham MNC Sekuritas untuk perdagangan hari ini, Selasa (19/8/2025):

BBNI – Buy on Weakness

Saham BBNI terkoreksi 0,46% ke 4.370 dengan munculnya volume pembelian. Saat ini BBNI diperkirakan berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [c].

Buy on Weakness: 4.220–4.340

Target Price: 4.510, 4.580

Stoploss: below 4.150

CMRY – Buy on Weakness

Saham CMRY menguat 1,43% ke 4.960 dengan dukungan volume pembelian. Selama bertahan di atas 4.870, posisinya diperkirakan berada di awal wave v dari wave (i) dari wave [iii].

Buy on Weakness: 4.900–4.940

Target Price: 5.025, 5.225

Stoploss: below 4.870

INKP – Buy on Weakness

Saham INKP naik 2,24% ke 7.975 dengan volume pembelian meningkat. Saat ini posisinya diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (v) dari wave [iii].

Buy on Weakness: 7.750–7.875

Target Price: 8.400, 8.750

Stoploss: below 7.350

MAPI – Buy on Weakness

Saham MAPI menguat 3,03% ke 1.360 dengan dominasi volume pembelian, meski masih tertahan MA200. Posisinya diperkirakan berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [iii].

Buy on Weakness: 1.280–1.320

Target Price: 1.385, 1.435

Stoploss: below 1.225

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.