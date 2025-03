Indeks Bisnis-27 Dibuka Merah Tertekan Pelemahan Saham CPIN, INKP & ICBP

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (11/3/2025), ditekan koreksi saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. (INKP) hingga PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia ini bergerak ke level 466,83 atau minus 0,70%.

Dari 27 konstituen indeks, terdapat 5 saham menguat, 20 saham melemah dan 2 saham lainnya stagnan.

Sesaat setelah pembukaan perdagangan, saham CPIN dan INKP susut masing-masing 2,65% dan 1,95%. Saham CPIN diperdagangkan di level Rp4.400 per saham dan INKP di angka Rp5.025 per saham.

Sementara itu, saham ICBP dan KLBF masing-masing terkoreksi 1,89% dan 1,85%. Saham ICBP bergerak ke level Rp10.400 per saham dan KLBF di angka Rp1.060 per saham.

Di sisi lain, Indeks Bisnis-27 ditopang oleh penguatan saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) hingga PT United Tractors Tbk. (UNTR).

Saham ADMR dan ANTM masing-masing menguat 2,91% dan 1,01%. Saham ADMR diperdagangkan di level Rp885 per saham dan ANTM di angka Rp1.505 per saham. Sementara itu, saham UNTR menguat 1,01% ke level Rp1.505 per saham.

Sebelumnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka terkoreksi 1,44% ke level 6.503,31 pada perdagagann hari ini.

Data RTI Business pukul 09.01 WIB menunjukkan, IHSG terkoreksi 1,44% atau 94,89 poin ke level 6.503,31 pada awal sesi perdagangan. Rentang pergerakan IHSG berada di antara 6.499 hingga 6.598.

Total perdagangan saham mencapai 1,20 miliar lembar dengan nilai transaksi mencapai Rp547,35 miliar dan frekuensi sebanyak 41.230 kali.

Tercatat 67 saham menguat, 260 saham melemah, dan 174 saham stagnan. Kapitalisasi pasar atau market cap Bursa tercatat mencapai Rp11.280 triliun.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.