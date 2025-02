Struktur Lengkap BPI Danantara: Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).

Peluncuran itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.

"Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia," ujar Prabowo sambil meneken dasar hukum Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).

Dalam peluncuran Danantara pada hari ini, sosok yang akan menakhodai lembaga superholding BUMN tersebut juga akan disampaikan ke publik.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan Danantara akan dipimpin oleh Roslan Roeslani, dibantu oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria.

"Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional dan bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi," ujarnya dalam keterangan pers, Senin (24/2/2025).

Dia menambahkan, posisi Ketua Dewan Pengawas Danantara yang sudah ditunjuk oleh Presiden Prabowo ialah Erick Thohir dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad.

Sebelumnya, posisi Kepala BPI Danantara dijabat oleh Muliaman Darmansyah Hadad yang dilantik Presiden Prabowo pada 22 Oktober 2024. Namun, menjelang peluncuran Danantara, muncul kabar bahwa posisi tersebut kini akan diisi oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Prabowo juga menetapkan tujuh BUMN akan dikelola oleh Danantara. Tujuh BUMN tersebut ialah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom), PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Merujuk data jumlah aset sebelum eliminasi per 2023, total aset tujuh BUMN tersebut mencapai Rp9.286,24 triliun. BUMN beraset jumbo itu akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Prabowo menambahkan Danantara akan memiliki dana kelolaan hingga US$900 miliar atau setara dengan Rp14.715 triliun. Jumlah itu sekaligus menjadikan Danantara sebagai salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia.

Berikut struktur lengkap organisasi BPI Danantara yang terdiri dari Badan Pelaksana, Badan Pengawas, Badan Penasehat.



Pembina dan Penanggung Jawab: Presiden Prabowo Subianto

Dewan Penasehat : sejumlah mantan presiden a.l. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

Badan Pengawas

Ketua Badan Pengawas: Erick Thohir

Wakil Ketua Badan Pengawas: Muliaman D. Hadad

Badan Pelaksana

Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO): Rosan Roeslani

Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria

Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO): Pandu Patria Sjahrir