Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 12 Februari 2025

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke Rp16.353 per dolar AS. Berikut kurs rupiah di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI pada perdagangan hari ini, Rabu (12/2/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.353 per dolar Amerika Serikat atau dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (12/2/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,18% atau 30 poin ke posisi Rp16.353 per dolar AS. I deks dolar menguat 0,09% ke posisi 107,880.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif. Won Korea menguat 0,07%, rupee India menguat 0,74%, baht Thailand menguat 0,07%, ringgit Malaysia menguat 0,07%, dan dolar Taiwan menguat sebesar 0,02%.

Mata uang yang melemah di antaranya dolar Singapura sebesar 0,03%, peso Filipina melemah 0,01%, yen Jepang melemah 0,63%, dolar Hong Kong melemah 0,01%, dan yuan China melemah sebesar 0,01%,

Pengamat Forex Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan tarif baru sebesar 25% untuk semua impor baja dan aluminium.

Menurutnya, langkah tersebut telah meningkatkan kekhawatiran atas ketegangan perdagangan dan dampak potensialnya terhadap ekonomi global. Tarif balasan China atas barang-barang AS mulai berlaku dan semakin berkontribusi pada sentimen yang lemah.

Sementara itu dari dalam negeri, Ibrahim mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami tantangan struktural yang serius, dapat dilihat dari sisi daya beli masyarakat yang terus tergerus dan pelemahan industri yang cukup serius, sehingga dibutuhkan paket kebijakan stimulus.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.59 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.345 dan harga jual sebesar Rp16.370 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.180 dan Rp16.480 per pukul 08.00 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.02 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.180 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.480 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 08.00 WIB masing-masing sebesar Rp16.330 dan Rp16.430 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.240 dan Rp16.540 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 08.44 WIB masing-masing sebesar Rp16.330 dan Rp16.360.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.100 dan harga jual senilai Rp16.450. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.40 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.54 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.100 dan Rp16.450.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.343 dan harga jual sebesar Rp16.363 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.220 dan jual sebesar Rp16.520. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.