Saham CBDK Milik Aguan hingga GOTO Bawa IHSG Ditutup di Zona Hijau

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup naik ke zona hijau pada perdagangan akhir pekan, Jumat (17/1/2025). Saham CBDK milik Aguan, BBCA, hingga GOTO melesat ke zona hijau pada penutupan perdagangan sore ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup di level 7.154,66 atau naik 0,66% hari ini. Sepanjang hari, indeks bergerak di rentang 7.084-7.178.

Kapitalisasi pasar IHSG tercatat naik menjadi Rp12.472 triliun, dengan sebanyak 257 saham naik ke zona hijau, 345 saham melemah, dan 353 saham stagnan.

Saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) milik Aguan melesat 19,77% ke level Rp10.450 per saham hari ini. Sebanyak 11,8 juta saham CBDK diperdagangkan hari ini, dengan nilai sebesar Rp1,12 triliun.

Kemudian saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 1,54% ke level Rp9.900 hari ini. Saham lain yang juga melesat sore ini adalah saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) yang naik 5% ke level Rp84 per saham.

Penguatan juga terjadi pada saham PTRO yang naik 4,23% ke level Rp3.700, saham TLKM naik 2,70% ke level Rp2.660, dan saham AADI menguat 1,14% ke level Rp8.900 per saham.

Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan IHSG dan bursa regional Asia cenderung menguat saat pasar fokus pada pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), serta merespons rilis data ekonomi China.

Pasar masih khawatir terhadap kebijakan Donald Trumpterkait arah kebijakan ekonomi dan geopolitik yang berpotensi memicu konflik, mulai dari perang dagang hingga ketegangan geopolitik.

Di sisi lain, solidnya data ekonomi AS kembali menekan imbal hasil US Treasury lebih lanjut, sehingga meningkatkan spekulasi pasar terhadap kebijakan The Fed. Gubernur The Fed, Christopher Waller, juga mengindikasikan pada Kamis bahwa tiga atau empat penurunan suku bunga masih mungkin terjadi jika data ekonomi melemah lebih lanjut.

Pasar juga merespons data pertumbuhan ekonomi China yang tumbuh sebesar 5,4% year-on-year (YoY) pada kuartal IV/2024, meningkat dari 4,6% pada kuartal III/2024 dan melampaui estimasi pasar sebesar 5,0%.