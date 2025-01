Gencar Inovasi Digital, OCBC Sekuritas Sabet Dua Penghargaan pada 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT OCBC Sekuritas Indonesia berhasil meraih dua penghargaan dalam waktu tiga bulan pada penghujung 2025.

Adapun, penghargaan pertama didapat pada Oktober 2024 dengan dinobatkan sebagai The Most Trusted Broker Winner 2024 oleh Indonesia Award Magazine dalam acara Award Trends 2024. Tidak berhenti di situ, perseroan turut mendapat penghargaan Best Digital Innovation 2024 dari SWA Media Group pada Desember 2024.

“Kedua penghargaan ini tidak lepas dari aplikasi ONE Trade, sebuah platform trading saham digital yang menjadi andalan OCBC Sekuritas. ONE Trade dirancang khusus untuk memberikan kemudahan akses investasi bagi investor pemula maupun profesional di Indonesia,” ujar President Director OCBC Sekuritas, Betty Goenawan dikutip dari keterangan resminya, Senin (13/1/2025).

Aplikasi ONE Trade hadir sebagai solusi investasi modern dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur lengkap, seperti pembukaan rekening saham online tanpa minimum deposit mulai dari Rp100.000, fitur smart order untuk transaksi yang efisien, pembaruan berita saham terkini, serta fleksibilitas transaksi melalui akun margin.

Betty mengatakan, platform tersebut diklaim menjawab kebutuhan pasar modal digital masa kini dengan menghadirkan akses investasi yang mudah, fleksibel, dan inklusif.

Dia menambahkan dengan keberhasilan meraih The Most Trusted Broker Winner 2024 dan Best Digital Innovation 2024 memperkuat posisi OCBC Sekuritas sebagai perusahaan sekuritas terpercaya di Indonesia. Penghargaan ini menunjukkan kemampuan OCBC Sekuritas untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Selain itu, perusahaan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan pasar modal sekaligus menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.