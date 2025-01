Ragam Cara Konglomerat Tanoko & Salim dkk Rayakan Tahun Baru 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah konglomerat Indonesia seperti Hermanto Tanoko hinga Axton Salim terlihat merayakan tahun baru 2025 dengan berbagai cara. Perayaan tersebut dilakukan mulai dengan bermain ski hingga kunjungan ke makam tokoh dunia.

Taipan asal Surabaya Hermanto Tanoko misalnya, merayakan tahun baru dengan bermain ski bersama anak dan cucunya di Niseko & APPI Ski Resort, Jepang. Hermanto Tanoko membagikan momen tersebut dalam akun Instagramnya.

Dalam video yang diunggahnya, Hermanto terlihat membagikan momen mulai dari menaiki gondola hingga meluncur dengan peralatan ski. Tanoko juga menulis dirinya beberapa kali jatuh saat bermain ski, tetapi tetap bangun lagi dan bermain lagi.

"Happy New Year 2025 untuk para sobat sukses! Semoga di tahun 2025 kita semua penuh berkah, kebahagiaan dan kesuksesan," tulis Tanoko.

Sementara itu, anak dari taipan Anthoni Salim, Axton Salim terlihat membagikan sebuah video yang merangkum kegiatannya selama tahun 2024 lalu. Kegiatan tersebut mulai dari bermain wahana, menonton konser, hingga bertemu dengan Paus Fransiskus.

Dalam unggahan tersebut, Axton menulis thank you 2024, happy new year 2025.

Axton Salim Perbesar

Kemudian, pengusaha dari keluarga pendiri grup Mayapada, Grace Tahir terlihat merayakan pergantian tahun di Jepang dalam Instagram Story-nya. Grace menuturkan tanggal 31 Desember dan 1 Januari di Jepang selalu sepi, karena banyak toko dan resto yang tidak buka atau tutup lebih awal.

Selain itu, kata Grace, Jepang juga memiliki tradisi Kadomatsu, atau dekorasi dari bambu dan pinus yang diletakkan di rumah untuk keberuntungan.

Sementara itu, konglomerat dari Grup Lippo John Riady terlihat merayakan tahun baru bersama keluarganya di Jepang. Sama seperti Tanoko, John bersama anak-anaknya juga terlihat bermain ski dengan mengenakan setelan helm dan jaket tebal.

John juga mengunggah foto anak-anaknya yang tengah melakukan tamasya melihat kota menggunakan kapal wisata.

Di sisi lain, konglomerat Chairul Tanjung bersama istrinya terlihat merayakan tahun baru dengan mengunjungi makam Imam Bukhari di Uzbekistan. Dalam unggahan Instagram Anita Ratnasari, Istri Chairul Tanjung, mengatakan dirinya bersama Chairul Tanjung bersyukur dapat berkunjung ke makam Imam Bukhari di akhir tahun.

"Tempat ini masih dalam proses renovasi yang akan dibuka untuk umum di tahun 2025," tulisnya.

Adapun konglomerat lain seperti Hary Tanoesoedibjo bersama keluarganya terlihat merayakan tahun baru di Jepang bersama keluarga.